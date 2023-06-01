Highlights
- Dokumente werden direkt in der Druckansicht erstellt und bearbeitet
- Schnellkalkulation: Zügige Berechnung von großen Dokumenten
- Komplettpaket für Handwerkerinnen und Handwerker: Von der Anfrage über das Angebot bis zur Rechnung
- Projektverwaltung/elektronische Bauakte mit Fotos, E-Mails, Plänen uvm.
- Schnittstellen: ZUGFeRD, GAEB, IDS, DATANORM, SEPA, MS-Outlook uvm.
Weitere Funktionen
- Reparaturverwaltung mit Wartungs- und Service-Planung
- Terminverwaltung mit Smartphone-Synchronisation
- Nachtrags-Management
- Aufmaße für größere Projekte
- Dokumenten-Management-System (DMS P.2)
- "Finden statt Suchen" durch Volltextsuche
- Verwaltung offener Posten mit SEPA- und DATEV-Schnittstellen
- Elektronische Zeiterfassung, auch mobil per App
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
ASCII-Format
Mit der Datei-Schnittstelle, ASCII-Format, können Stamm- und Bewegungsdaten aus der Partnerlösung exportiert und in DATEV Lohn und Gehalt importiert werden.
E-Rechnung
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Lösung erstellt E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Lösung verarbeitet E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
