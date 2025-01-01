Highlights
- Medienbruchfreie Datenübermittlung an DATEV, für reibungslose Abläufe
- Flexibel und branchenunabhängig: Modulare Lösung inkl. mobiler App
- Ganzheitliche HR-Lösung: Effiziente Begleitung vom On- bis Offboarding
- KI-gestützte, smarte Automatisierung durch sinnvolle Workflows
- Hohe Datensicherheit nach EU-Standards
Weitere Funktionen
- Personalverwaltung und digitale Akten: Zentrale Verwaltung von Mitarbeiterdaten, Dokumenten und Verträgen in einer intuitiven Plattform
- Zeiterfassung und Schichtplanung: Erfassung von Arbeitszeiten, Projektstunden und flexiblen Schichtmodellen – mobil und desktopfähig
- Urlaubs- und Abwesenheitsmanagement: Automatisierte Genehmigungen, Urlaubsanträge und Abwesenheitsübersichten für mehr Transparenz im Team
- Lohnvorbereitung und Reisekosten: Vorbereitung der Lohnabrechnung mit integriertem Reisekosten- und Spesenmanagement inklusive Firmenkreditkarten
- Recruiting und Bewerbermanagement: ATS-Tools für Stellenanzeigen, Bewerbertracking und nahtlose Integration in die HR-Prozesse
- Mitarbeiterentwicklung und Performance: Zielvereinbarungen, Feedback- und Entwicklungsgespräche zur Förderung von Talenten und Motivation
- Employee Self Service: Mitarbeitende verwalten ihre Daten, Urlaube und Anträge eigenständig über ein benutzerfreundliches Portal
- Automatisierte HR-Workflows: Smarte Workflows automatisieren repetitive Aufgaben und erhöhen Effizienz im Personalmanagement
- Mobile und flexible Nutzung: Plattformübergreifend nutzbar mit mobiler App für ortsunabhängiges Arbeiten und einfache Kommunikation
- Compliance und Datenschutz: Hohe Sicherheitsstandards schützen sensible Personaldaten
Schnittstellen
DATEV Lohnaustauschdatenservice
Mit dem Lohnaustauschdatenservice können die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sowie Stamm- und Bewegungsdaten zwischen den Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Lohnabrechungs-Programmen ausgetauscht werden.
Prozess des Lohnaustauschdatenservices als Grafik
- Der Partner tauscht über die Schnittstelle die eAU und Personalstammdaten aus. Die Möglichkeit Bewegungsdaten auszutauschen folgt zu einem späteren Zeitpunkt.
- Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Lohnimportdatenservice
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Ab 8,00 Euro/Monat
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen Everyday Software S.L., durch OCA Global erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 30.03.2028, liegt vor.
Geltungsbereich: Informationssysteme unterstützen die Softwareentwicklungsdienste und HR-Management-Anwendungen gemäß der aktuellen Verwendbarkeitserklärung.
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.