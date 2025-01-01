Highlights
- Moderne Cloud-Kassenlösung für geräteunabhängiges Kassieren
- Flexibler Einsatz von jedem Standort aus – mit Echtzeit-Daten Zugriff
- Vernetzter Handel: Nahtlose Integration von Online-Shop, ERP und Buchführung
- Modulare Plattform, die Kasse, Warenwirtschaft und Filialsteuerung vereint
- Datenübernahme ins DATEV Kassenarchiv online und Weitergabe an DATEV Unternehmen online
Weitere Funktionen
- Kassieren auf jedem Gerät: Ob Mac, Windows, PC, Tablet, iPad oder Smartphone
- Anbindung bereits vorhandener Hardware bei flour Plug & Play möglich
- Integrierte Warenwirtschaft: Zentrale Verwaltung von Filialen, Lager, Shop, Marktplatz
- Integriertes CRM: Kundendaten speichern und verwalten, Rabatte anlegen und Loyalty-Funktionen (Kundenkarte, Guthabenkarte, Coupons, Bonuspunkte uvm.)
- Digitaler Kassenbon: Beleg einfach per QR-Code digital zur Verfügung stellen
- Direkte Schnittstellen zu Online-Shops: Shopify, WooCommerce, Shopware, Gambio, Epages, Magento uvm.
- Direkte Anbindung an ERP-Systeme und Versender, wie Billbee, Xentral, PDS, Plentymarkets, Shopcloud uvm.
- Moderne Selbstbedienungskassen für höhere Produktivität und Kundenzufriedenheit
- Alle Filialen und Verkaufskanäle aus einer zentralen Plattform steuern
- Zentrale Datenverwaltung in einem System für skalierbare Organisationen
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
DATEV Datenservice Kassenarchiv
Allgemein
Mit dem Datenservice Kassenarchiv können täglich automatisiert Einzelaufzeichnungen im Format der DFKA-Taxonomie aus dem (Kassen-)Vorsystem in das DATEV Kassenarchiv online übergeben und anschließend in DATEV Kassenbuch online übernommen werden.
Für das Erstellen prüffähiger Dateien ist der Unternehmer selbst verantwortlich.
Prozess des Kassenarchiv als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
- Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV-Format
Allgemein
Mit der Datei-Schnittstelle DATEV-Format können strukturierte Buchungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner exportiert und in die DATEV-Rechnungswesen-Programme als Buchungssätze importiert werden.
Prozess der DATEV-Format-Schnittstelle als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
- Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.