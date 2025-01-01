Flour GmbH

Cloud-Kassensystem, das auf allen Geräten funktioniert und viele native Schnittstellen (z.B. Online-Shops, ERP-Software) bietet.

Flour ist ein cloudbasiertes Kassensystem für Unternehmen jeder Größe und Branche, mit dem Waren und Dienstleistungen über alle Verkaufskanäle hinweg effizient abgerechnet werden können. Die direkte Integration von DATEV MeinFiskal in das flour Kassensystem ermöglicht eine einfache und rechtssichere Lösung zur Speicherung und Übermittlung der Kassendaten direkt an DATEV.