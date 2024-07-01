Highlights

  • Ganzheitliches Workforce Management
  • Branchenneutrale Lösung
  • ZEUS® mobile App für flexible Zeiterfassung
  • Höchste Datensicherheit durch Hosting in der ISGUS Cloud
  • ISGUS vereint innovatives Workforce Management mit robuster Hardware

Weitere Funktionen
  • Modulare Plattform für Zeiterfassung, HR-Management, Personaleinsatzplanung, Betriebsdatenerfassung und Zutrittskontrolle
  • Als on premise oder als Cloudlösung in dem eigenen ISGUS Rechenzentrum verfügbar
  • Integration aller Module für optimierte Prozesse und mehr Transparenz
  • Ergänzt durch eigene Hardwareterminals und Transponder
  • Durch die ZEUS® mobile App ortsunabhängige Zeiterfassung
  • Der ZEUS® Sicherheitsmonitor als Zusatzoption für die Zutrittskontrolle
  • Dienstreiseanträge mit digitaler Reisekostenerfassung erstellen und beantragen
  • Integriertes Prozess- und Aufgabenmanagement für Effizienz in der Personalabteilung
  • Die Schichtbörse und der Schichttausch ermöglichen es Mitarbeitenden, Schichten digital anzubieten, zu tauschen oder anzufragen
  • Das Workforce Management von ISGUS vereint New Work, Agilität und Mitarbeiterzufriedenheit, indem digitale Prozesse ermöglicht werden

Schnittstellen

DATEV Lohnimportdatenservice

Allgemein

Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.

Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

Schnittstellenvorgaben

ASCII-Format

Mithilfe des ASCII-Formats können IBL-Bewegungssätze aus der Partnerlösung für DATEV Kostenrechnung bereitgestellt werden.

 

Rechtlicher Hinweis

Schnittstellenvorgaben

Preis

Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Zertifizierungen

Datenschutz und Informationssicherheit

Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen ISGUS GmbH, durch die TÜV SÜD Management Service GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 23.11.2026, liegt vor.

Geltungsbereich: Entwicklung, Wartung und Betrieb von IT-Infrastruktur zur Bereitstellung einer Plattform für SaaS-Anwendungen von HR-, Zutrittskontroll-, Zeiterfassungs-, Betriebsdatenerfassungs- und Personaleinsatzplanungssystemen.

Link zum Zertifikat

 

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.