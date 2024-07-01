Highlights
- Ganzheitliches Workforce Management
- Branchenneutrale Lösung
- ZEUS® mobile App für flexible Zeiterfassung
- Höchste Datensicherheit durch Hosting in der ISGUS Cloud
- ISGUS vereint innovatives Workforce Management mit robuster Hardware
Weitere Funktionen
- Modulare Plattform für Zeiterfassung, HR-Management, Personaleinsatzplanung, Betriebsdatenerfassung und Zutrittskontrolle
- Als on premise oder als Cloudlösung in dem eigenen ISGUS Rechenzentrum verfügbar
- Integration aller Module für optimierte Prozesse und mehr Transparenz
- Ergänzt durch eigene Hardwareterminals und Transponder
- Durch die ZEUS® mobile App ortsunabhängige Zeiterfassung
- Der ZEUS® Sicherheitsmonitor als Zusatzoption für die Zutrittskontrolle
- Dienstreiseanträge mit digitaler Reisekostenerfassung erstellen und beantragen
- Integriertes Prozess- und Aufgabenmanagement für Effizienz in der Personalabteilung
- Die Schichtbörse und der Schichttausch ermöglichen es Mitarbeitenden, Schichten digital anzubieten, zu tauschen oder anzufragen
- Das Workforce Management von ISGUS vereint New Work, Agilität und Mitarbeiterzufriedenheit, indem digitale Prozesse ermöglicht werden
Schnittstellen
DATEV Lohnimportdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
ASCII-Format
Mithilfe des ASCII-Formats können IBL-Bewegungssätze aus der Partnerlösung für DATEV Kostenrechnung bereitgestellt werden.
Rechtlicher Hinweis
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen ISGUS GmbH, durch die TÜV SÜD Management Service GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 23.11.2026, liegt vor.
Geltungsbereich: Entwicklung, Wartung und Betrieb von IT-Infrastruktur zur Bereitstellung einer Plattform für SaaS-Anwendungen von HR-, Zutrittskontroll-, Zeiterfassungs-, Betriebsdatenerfassungs- und Personaleinsatzplanungssystemen.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
