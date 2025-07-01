Highlights

  • Moderner, geschlossener Warenwirtschaftskreislauf für Omnichannel-Handel
  • Über 50 Schnittstellen zu POS-Systemen
  • Artikelverwaltung mit Mehrfach-EAN und Grundpreisauszeichnung
  • Mobile App für die Artikelverwaltung per Smartphone oder Tablet
  • Einfache Funktionserweiterung über Module und Add-ins

Weitere Funktionen
  • Flexible Stammdatenverwaltung
  • Flexible Workflow-Gestaltung mit freier Definition von Geschäftsprozessen
  • Rechnungskontrolle mit Lieferantenbewertung
  • Automatische Übermittlung an DATEV
  • Kontrolle über Schwund, Bruch und Verderb
  • Webshop-Integration vieler Anbieter
  • Filialspezifische Mindest- und Maximalbestände 
  • Inventur per MDE-Gerät
  • Regalpflege per MDE oder Smartphone-App

Schnittstellen

DATEV Buchungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Speziell bei diesem Partner

Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Orgasoft.NET Online-Hilfe

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

E-Rechnung

Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:

Lösung erstellt E-Rechnungen

Unterstützte Formate:

  • XRechnung
  • ZUGFeRD 2.x

Lösung verarbeitet E-Rechnungen

Unterstützte Formate:

  • XRechnung
  • ZUGFeRD 2.x

Anbindung DATEV E-Rechnungsplattform geplant

Der Partner beabsichtigt seine Lösung an die DATEV E-Rechnungsplattform anzubinden, um die kollaborativen Prozesse zwischen Unternehmen und Kanzleien optimal zu unterstützen.

 

Geplanter Umfang der Anbindung:

  • E-Rechnungen über die Plattform empfangen
  • E-Rechnungen über die Plattform versenden

Preis

Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

