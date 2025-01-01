Highlights
- Eigenständig physische und virtuelle Kreditkarten mit hohen Limits ausgeben
- Belege für jede Transaktion mit automatischer Zuordnung und Vorkontierung
- Nahtlose Integration in DATEV mit vielen Einstellungsmöglichkeiten
- Rückvergütung bei hohen Ausgaben und günstige Wechselkursgebühren
Weitere Funktionen
- Einfaches Management von Karten und Echtzeit-Übersicht von Kartentransaktionen
- Den Transaktionen werden Sachenkonten, Kreditoren, Umsatzsteuersätze, Kostenstellen und -träger sowie Belegnummern automatisch zugewiesen
- Per E-Mail an Pliant weitergeleitete Belege werden automatisch den Kartentransaktionen zugeordnet
- Kreditkartentransaktionen und die Aufwandsbuchungen inkl. Beleg werden samt Vorkontierung mit DATEV Unternehmen online synchronisiert
- In DATEV nur ein Pliant-Bankkonto für übertragene Kartenumsätze notwendig statt eines Kontos pro Karte
- Zwischen verschiedenen Buchführungseinstellungen wählen und z.B. direkt an Kasse oder kreditorisch buchen
- Unternehmen erhalten für alle Karten eine einzige Kontoabrechnung für einen effizienten Abrechnungsprozess
- Vielseitige Reporting- und Analysemöglichkeiten z.B. auf Karten-, Mitarbeitenden-, oder Abteilungsebene
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
Allgemein
Mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 können strukturierte Belegdaten und/oder digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und als Buchungsvorschläge in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Rechnungsdatenservice 1.0 als Grafik
Hinweis: Basis für den Rechnungsdatenservice 1.0 ist die XML-Schnittstelle online. Die XML-Schnittstelle online kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Belegdaten und/oder digitale Belege per Datei über den Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationen zur Einrichtung und Anwendung der Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen
Allgemein
Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV-Format
Allgemein
Mit der Datei-Schnittstelle DATEV-Format können strukturierte Buchungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner exportiert und in die DATEV-Rechnungswesen-Programme als Buchungssätze importiert werden.
Prozess der DATEV-Format-Schnittstelle als Grafik
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen Pliant GmbH, durch Consilium Labs erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 14.03.2027 liegt vor.
Geltungsbereich: Pliant GmbH offers a corporate credit card platform hosted on a cloud-based infrastructure ensuring the security of all processes, activities, systems, and information in the Engineering and Data, Operations, Product, Commercial, Credit, People & Culture, Legal and Compliance departments covered by its ISMS.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
GoB/GoBD
Ein IDW PS 880-Zertifikat für die Lösung Pliant Kreditkartenplattform, Version 20240419, für das Ermöglichen einer den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechender Rechnungslegung, durch die DORNBACH GmbH erstellt, vom 18.07.2024, liegt vor.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.