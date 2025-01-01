Highlights
- Anbindung von TWAIN-Scannern
- Übergabe der vorindexierten Belege nach DATEV Unternehmen online
- Menügesteuerte Workflow-Verarbeitung
- Konfiguration von Scan-Parametern möglich
- Keine Installation notwendig
Weitere Funktionen
- Benutzer- und Projektverwaltung
- Barcode- und OCR-Erkennung
- Zonale OCR-Erkennung für automatisierte und manuelle Indexierung von Informationen
- Frei konfigurierbare Exporte: CSV, TXT, PDF, PDF/A
- Erstellen von PDF inkl. Bookmarks/Inhaltsangabe
- Drag&Drop-Import von unterschiedlichen Belegen möglich
- Direkte Übergabeschnittstelle nach DATEV Unternehmen online
Schnittstellen
DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen
Allgemein
Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer
Allgemein
Mit dem Belegbilderservice Einkommensteuer können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Meine Steuern übertragen und in DATEV Einkommensteuer weiterverarbeitet werden.
Prozess des Belegbilderservice Einkommensteuer als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
Rechtlicher Hinweis
DATEV Datenservice Dokumente Personalwirtschaft
Allgemein
Mit dem Datenservice Dokumente Personalwirtschaft können Dokumente aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Personal übertragen und in den DATEV-Lohn-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Datenservice Dokumente Personalwirtschaft als Grafik
Rechtlicher Hinweis
Preis
Ab 10.800,00 Euro Einmalpreis.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
