Highlights

  • Hochleistungsscanner
  • Touchdisplay-Bedienung
  • DATEV Belegbilderservice
  • Seitentrennung durch Barcode- oder QR-Code-Stempel

Weitere Funktionen
  • Komplettlösung (Scanner, PC und Software)
  • Ultraschallsensor und Dokumentenschutz
  • Erzeugung von durchsuchbaren PDF-Dateien
  • Scannermodell mit Flachbett
  • Robuste Hardware

Schnittstellen

DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer

Allgemein

Mit dem Belegbilderservice Einkommensteuer können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Meine Steuern übertragen und in DATEV Einkommensteuer weiterverarbeitet werden.

Prozess des Belegbilderservice Einkommensteuer als Grafik

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Allgemein

Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.

Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

Schnittstellenvorgaben

DATEV Datenservice Dokumente Personalwirtschaft

Allgemein

Mit dem Datenservice Dokumente Personalwirtschaft können Dokumente aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Personal übertragen und in den DATEV-Lohn-Programmen weiterverarbeitet werden.

Prozess des Datenservice Dokumente Personalwirtschaft als Grafik


Rechtlicher Hinweis

Schnittstellenvorgaben

Hinweis zu IT-Management und -Security

DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT

Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.

Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.

Der Datenaustausch erfolgt außerhalb von DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT.

Preis

Ab 8.500,00 Euro Einmalpreis.

Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.