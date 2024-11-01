Highlights

  • Direkter, zertifizierter DATEV-Export aus NetSuite
  • Automatisierte Datenübergabe ohne manuelle Eingaben
  • Einfache Einrichtung in wenigen Stunden
  • Beleglinks und PDFs werden mit übergeben
  • Integration in DATEV Unternehmen online

Weitere Funktionen
  • Export von Buchungsbelegen im DATEV-Format (CSV)
  • Übergabe von Debitoren- und Kreditorenstammdaten
  • Übertragung von Kontenstammdaten inkl. Salden
  • Konfigurierbares Mapping von NetSuite- zu DATEV-Konten
  • Beleglinks und PDF-Anhänge werden mit exportiert
  • Unterstützung mehrerer Mandanten und Multibook
  • Kompatibel mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und Unternehmen online
  • Import historischer Daten aus NetSuite möglich
  • Protokollierung des Exports für Nachvollziehbarkeit
  • Technischer Support und kontinuierliche Updates

Schnittstellen

DATEV Buchungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Speziell bei diesem Partner

Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Preis

Ab 2.400,00 Euro/Jahr.

Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.