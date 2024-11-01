Highlights
- Direkter, zertifizierter DATEV-Export aus NetSuite
- Automatisierte Datenübergabe ohne manuelle Eingaben
- Einfache Einrichtung in wenigen Stunden
- Beleglinks und PDFs werden mit übergeben
- Integration in DATEV Unternehmen online
Weitere Funktionen
- Export von Buchungsbelegen im DATEV-Format (CSV)
- Übergabe von Debitoren- und Kreditorenstammdaten
- Übertragung von Kontenstammdaten inkl. Salden
- Konfigurierbares Mapping von NetSuite- zu DATEV-Konten
- Beleglinks und PDF-Anhänge werden mit exportiert
- Unterstützung mehrerer Mandanten und Multibook
- Kompatibel mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und Unternehmen online
- Import historischer Daten aus NetSuite möglich
- Protokollierung des Exports für Nachvollziehbarkeit
- Technischer Support und kontinuierliche Updates
DATEV Export für NetSuite ergänzt
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 2.400,00 Euro/Jahr.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
