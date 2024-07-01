Highlights
- Integration der STARFACE oder TAPI-fähigen VoIP-Telefonanlage in DATEV
- Direktes Anwählen der Mandanten/Institutionen aus den DATEV-Stammdaten
- Namensauflösung auf allen Geräten (PC, Telefon, Handy je nach TK-Anlage)
- Aut. Dokumentation der Gesprächsdauer (für Abrechnung), inkl. Notizfunktion
- Kompatibel zu DATEVasp, PARTNERasp und DATEV-lokal
Weitere Funktionen
- Click to Dial (Wählen aus DATEV)
- Softphone (Telefonie über den PC)
- Präsenzstatus (Verfügbarkeit von Kollegen, besetzt/frei)
- Fax Funktion (analog oder digital)
- Gesprächsaufzeichnung
- Konferenzen und Video Meetings
- Remote Work- und Homeoffice-Anbindung
- Sprachdialogsystem (IVR) (z.B. "Drücken Sie die 1 für …")
- Apps für Windows, Mac, iOS und Android (Terminal Server-fähig)
- für: STARFACE, Gamma Crown Centrex, Mitel 100/OpenCom 100/MiVoice Office 400, Yeastar, Phone Suite for Asterisk
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Veranstaltungstipp
Treffen Sie o-byte.com bei Veranstaltungen live vor Ort oder online bei einer Live-Demo der Telefonie Integration für DATEV. Jetzt informieren.
Schnittstellen
DATEV Telefonie-Schnittstelle
Allgemein
Mit der DATEV Telefonie-Schnittstelle können Anrufdaten zwischen Telefonie-Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern und DATEV Telefonie Basis ausgetauscht werden.
Prozess der Telefonie-Schnittstelle als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum umgesetzten Funktionsumfang der Schnittstelle.
Kompatibilität mit DATEV Telefonie Basis:
Um das Produkt mit DATEV Telefonie Basis zu verwenden, sind folgende Voraussetzungen notwendig:
- Einsatz der Telefonanlagen STARFACE, Gamma Crown Centrex, Mitel 100/OpenCom 100, Yeastar oder Phone Suite for Asterisk
- Einsatz der aktuellen Programmversion von Telefonie Integration für DATEV (empfohlen)
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die PC-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden").
Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Hierzu ist allerdings eine kostenpflichtige individuelle Konfiguration des DATEVnet-Routers erforderlich. Zur Beauftragung verwenden Sie das Dokument DATEVnet: Portfreischaltung beantragen.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 2,99 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Vorteile für DATEV-Mitglieder
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.