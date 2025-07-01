Highlights
- Breiter Funktionsumfang bei niedrigen monatlichen Kosten
- Überschaubarer Einführungsaufwand
- Datenübernahme und -export (API, CSV, OData)
- Oberfläche individuell anpassbar
- Integrierbar und erweiterbar mit eigenen spezifischen Funktionen
Weitere Funktionen
- Auftragsbearbeitung (Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, E-Mail-Versand von Dokumenten, umfangreiche Preislistengestaltung)
- Bestellwesen (Bestell- und Produktionsvorschläge, Mindestbestände, Lagerreichweite)
- Projektverwaltung (Budgets, Aufgaben, mobile Zeiterfassung und Materialverbrauch, Akonto-Zahlungen, Haupt- und Teilprojekte, Planung)
- Produktion (Einzel- und Serienfertigung, mehrstufige Stücklisten)
- CRM (Interessenten- und Kundenverwaltung, Wiedervorlagelisten, Kampagnen, Mail-Versand)
- Anlagenbuchführung (verschiedene Abschreibungsmethoden, Integration in Finanzbuchführung)
- Finanzbuchhaltung (Fremdwährung, Dimensionen, BWA, UStVA, Lastschriften, physische Belege, OSS, autom. Kontoauszüge von Banken)
- DATEV-Online-Schnittstelle (Buchungen und Belege) mit dem DATEV Buchungsdatenservice
- Dashboard (für individuelle Auswertungen), Report-Designer (für freie Gestaltung von Belegdokumenten)
- API (offene Klassenbibliothek auf .NET-Basis auf Nuget hinterlegt).Quellcodes der Masken auf GitHub verfügbar. Für Integrationen und Erweiterungen.
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützung durch den Partner
- Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung: Link
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
E-Rechnung
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Lösung erstellt E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- ZUGFeRD 2.x
Lösung verarbeitet E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- ZUGFeRD 2.x
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Variante der Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Variante der Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden"). Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
