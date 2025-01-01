Highlights
- Speziell für das Handwerk entwickelt, für jede Betriebsgröße geeignet
- Verknüpfung von Büro und Baustelle
- Umfassendes Service-Angebot
- Anwenderinnen und Anwender werden von Beginn an optimal unterstützt
- Eigenes, geschütztes Kundenportal
Weitere Funktionen
- Deckt die gesamte Auftragsabwicklung ab
- Umfangreiche Kalkulationsmöglichkeiten
- Adress-, Stammdaten- und Projektverwaltung
- Viele für Handwerkende relevante Schnittstellen
- Materialdaten via DATANORM
- Individuell erweiterbar (Zeiterfassung, Geräteverwaltung, Planaufmaß, Dokumentenmanagement, etc.)
- Baustellendokumentation
- Mobiles Arbeiten (mobile Aufmaße, WinWorker App)
- Integrierter BIM-Viewer
- Rechteverwaltung und Datensicherung
Zum Partner
Mehr Infos unter:
WinWorker Software ergänzt
Schnittstellen
DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
Allgemein
Mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 können strukturierte Belegdaten und/oder digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und als Buchungsvorschläge in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Rechnungsdatenservice 1.0 als Grafik
Hinweis: Basis für den Rechnungsdatenservice 1.0 ist die XML-Schnittstelle online. Die XML-Schnittstelle online kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Belegdaten und/oder digitale Belege per Datei über den Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV-Format
Allgemein
Mit der Datei-Schnittstelle DATEV-Format können strukturierte Buchungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner exportiert und in die DATEV-Rechnungswesen-Programme als Buchungssätze importiert werden.
Prozess der DATEV-Format-Schnittstelle als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Der Datenaustausch erfolgt außerhalb von DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT.
Preis
Ab 97,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Zertifizierungen
GoBD
Ein Zertifikat für die Lösung WinWorker, Version 2018.511, für die Ermöglichung der wesentlichen GoBD-Kriterien der Nachvollziehbarkeit, Nachprüfbarkeit, Unveränderbarkeit, Klarheit und fortlaufenden Aufzeichnung, durch die Concunia GmbH erstellt, vom 03.12.2018, liegt vor.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.