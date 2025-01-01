Highlights
- Einzigartige Datenerhebung bei Vertragsärzten und -psychotherapeuten
- Datenanalyse für Verhandlungs- und Forschungszwecke
- Individuelle Ergebnisberichte für teilnehmende Praxen
Weitere Funktionen
- Automatisierter Datenabzug für die Teilnahme an den Datenerhebungen des Zi
- Vordefinierte BWA-Schemata für die Erhebungen des Zi
- Einfacher Upload im Online-Portal des Zi
- Druck-Möglichkeit für papiergebundene Teilnahme
- Reduzierter Arbeitsaufwand
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
XML-Datensatz
Über das Reporting an externe Partner kann aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen ein XML-Datensatz mit Finanzdaten exportiert werden, die im Rahmen der jährlichen Erhebung des Zi abgefragt werden. Der Datensatz kann dem Zi per Upload in digitaler Form bereitgestellt werden. Inhaltlich ist die Schnittstelle auf die Konten des Branchenpakets für Ärzte bzw. Zahnärzte abgestimmt.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- Anleitung zur Erzeugung einer Datei für die Datenmeldung ZiPP
- Anleitung zur Erzeugung einer Datei für die Datenmeldung ZäPP
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.