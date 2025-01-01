Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (Zi)

Datenerhebung zur wirtschaftlichen Situation und zu den Rahmenbedingungen in der vertragsärztlichen Versorgung in Deutschland.

Im Rahmen der Datenerhebungen des Zi werden Finanzdaten erhoben, wofür teilnehmende Praxen in der Regel die jeweilige Steuerkanzlei einbinden. Zur vereinfachten Bearbeitung der Finanzdatenabfrage durch die Steuerkanzlei werden die notwendigen Angaben per Schnittstelle direkt aus dem DATEV-Rechnungswesen abgerufen.