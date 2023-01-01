Die Anforderungen an die Bilanzbuchhaltung sind komplex und ändern sich häufig. Neben vielen gesetzlichen Regelungen, die Sie kennen sollten, nimmt auch der organisatorische Aufwand immer weiter zu.

Das regelmäßig aktualisierte Kompaktwissen „Aktuelle Entwicklungen im Bilanzrecht und Steuerrecht“ stellt die bilanzsteuerrechtlichen Neuerungen im Überblick dar, die sich in letzter Zeit ergeben haben. Damit Sie bei der Erstellung der Handels- und Steuerbilanz auf der sicheren Seite sind, sollten Sie diese kennen.