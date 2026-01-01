Arbeitszeitkonten - rechtssichere Umsetzung in der Praxis mit DATEV Lohn und Gehalt
- Arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten
- Besondere Bedingungen des Mindestlohngesetzes und der Minijob-Richtlinie für Arbeitszeitkonten
- Verpflichtungen und Risiken des Arbeitgebers bei Langzeit- oder Lebensarbeitszeitkonten (Flexi-II-Gesetz)
- Umsetzung mit DATEV Lohn und Gehalt
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die flexible Gestaltung der Arbeitszeiten und der bedarfsgerechte Einsatz von Mitarbeitenden nehmen im modernen Berufsleben stark zu. Dies gilt nicht nur für Aushilfen mit bedarfsgerechtem Einsatz, sondern auch für Vollzeitbeschäftigte, bei denen die Arbeitsleistung saisonal oder auftragsbedingt schwankt. Auch für Arbeitnehmer ist eine flexible Arbeitszeitregelung ein wichtiges Argument bei der Entscheidung für oder gegen einen Arbeitgeber.
Die einzige Möglichkeit, flexiblen Personaleinsatz rechtssicher im Arbeitsverhältnis abzubilden, ist die Vereinbarung von Arbeitszeitkonten. Im Bereich des Mindestlohns müssen sogar Arbeitszeitkonten geführt werden, wenn die Arbeitsleistung nicht statisch erfolgen soll. Andernfalls drohen massive Bußgelder. Auch für Minijobs sind Arbeitszeitkonten zulässig. Aber auch hier müssen gesetzliche Vorgaben beachtet werden, sonst können erhebliche Nachzahlungen in der Sozialversicherungsprüfung folgen.
In diesem Seminar werden die rechtlichen Grundlagen für die Gestaltung von Arbeitszeitkonten und die Realisierung eines flexiblen Arbeitseinsatzes für Mitarbeitende umfassend dargestellt. Ergänzend erhalten Sie einen Überblick über die Regelungen des Flexi-II-Gesetzes im Hinblick auf Langzeit- und Lebensarbeitszeitkonten. In praktischen Anwendungsfällen wird die Umsetzung im Betrieb und im DATEV-Lohnprogramm aufgezeigt.
Themen
- Systematik des flexiblen Arbeitseinsatzes
- Abgrenzung zwischen Wertguthaben und sonstigen, einfachen Arbeitszeitkonten
- Allgemeine Rahmenbedingungen für Arbeitszeitkonten
- Vereinbarung von Abrufarbeit und gesetzliche Stundenfiktion
- Besondere Vorgaben des Mindestlohngesetzes und verpflichtende Arbeitszeitkonten
- Minijob und Arbeitszeitkonto? Vorgaben aus den Geringfügigkeitsrichtlinien
- Sozialversicherungsrechtliche Sonderregelungen, insbesondere Flexi-II-Gesetz
- Umsetzungsbeispiele für die Praxis
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter mit Personalverantwortung
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen mit Personalverantwortung
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
- Lohnabrechnerinnen und Lohnabrechner in Kanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt, gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Christian Beck
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Christian Beck, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, gründete Anfang 2009 eine ausschließlich auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei in der Metropolregion Nürnberg und betreut gemeinsam mit seinen Kollegen deutschlandweit überwiegend Arbeitgeber in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Zuvor war er neun Jahre für einen Kanzleiverbund aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig und begleitete schwerpunktmäßig Sanierungen, Restrukturierungen und Unternehmenstransaktionen mittelständischer Unternehmen aus gesellschaftsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Sicht. Als Partner leitete er dort bereits verantwortlich das Referat Arbeitsrecht. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Herr Beck stark als Referent in der Fortbildung engagiert, leitete in den vergangenen Jahren diverse Seminare zu mehr als fünfzig arbeitsrechtlichen Themen und veröffentlichte verschiedene Praxisratgeber und entwirft gesellschaftsrechtliche Musterverträge.
Claudia Geier
Betriebswirtin (VWA), Mitarbeiterin der DATEV eG
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.