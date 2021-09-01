Automatische Verteilungsmöglichkeiten mit DATEV Kostenrechnung
- Überblick über die automatisierten Verteilungsmöglichkeiten und deren Unterschiede
- Kontenverteilung und Verteilschlüssel
- Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL) und Umlagen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Dieses Lernvideo gibt Ihnen einen Überblick über die automatisierten Verteilungsmöglichkeiten und deren Unterschiede im DATEV-Programm Kostenrechnung classic.
Wir zeigen Ihnen, wie die automatisierten Verteilungsmöglichkeiten in Ihrer eigenen Kosten- und Leistungsrechnung bedarfsgerecht angewendet werden können. Behandelt werden u. a. Prioritätenregeln bei der Ermittlung von Kostenstellen und Kostenträgern, automatisierte Verteilung auf Ebene der Konten bzw. Kostenstellen/-träger.
Themen
Überblick über die automatisierten Verteilungsmöglichkeiten und deren Unterschiede
Prioritätenregel bei der Ermittlung von Kostenstellen/-trägern
Automatisierte Verteilung auf der Ebene der Konten
Einsatz von Verteilschlüsseln beim Buchen
Kontenverteilung fix und variabel
Buchungsvorschau
Automatisierte Verteilung auf Ebene der Kostenstellen/-träger
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBL)
Umlagen
Details
Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kostenrechnung in Kanzleien
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kostenrechnung in Unternehmen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297
**Nachweis
**Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.
Referent
Stefan Moll
Senior Consultant, Mitarbeiter der DATEV eG
Hinweis
Allgemeine Informationen
Lernvideo
Ab wann können Sie das Video ansehen?
Wenn Sie sich während des Bestellprozesses mit Ihrer SmartCard authentifizieren, wird Ihnen der Link für das Lernvideo angezeigt und Sie können es unmittelbar nach Abschluss der Bestellung in der DATEV Lernplattform online aufrufen. Wenn das Lernvideo noch nicht zur Verfügung steht, können Sie es vorbestellen und erhalten – sobald es verfügbar ist – eine gesonderte Benachrichtigung sowie Ihren Zugangslink.
Wo werden die Lernvideos verwaltet?
Ihre gebuchten DATEV Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer Lernplattform online unter: go.datev.de/leon
Der Zugang zur Plattform ist geschützt. Die Anmeldung ist möglich mit
• DATEV SmartCard
• DATEV SmartLogin
• DATEV-Benutzerkonto
Für die orts- und zeitunabhängige Nutzung der Lernvideos empfehlen wir die Anmeldung mit dem DATEV-Benutzerkonto.
Was ist ein Lernvideo
Ein Lernvideo ist ein professionell produziertes und didaktisch aufbereitetes Video, mit dem Sie fachliche Themen im Selbstlernformat erarbeiten. Das Video steht 24 Monate zur eigenständigen Weiterbildung in der DATEV Lernplattform online bereit und kann jederzeit wiederholt werden.
Aktualität der Lernvideos
Die Lernvideos werden regelmäßig auf Aktualität geprüft. Sie sind inhaltlich auf dem aktuellen Stand. Die dargestellten Inhalte sind auch für zukünftige Programmversionen anwendbar.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo (Dok.-Nr. 0903126)
Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)