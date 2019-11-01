Art.-Nr. 12377 | Kompaktwissen

Beratung von Handwerksbetrieben (E-Book)

Die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Aspekte in Handwerksbetrieben
  • Trends und Branchenmerkmale für die Beratung
  • Betriebswirtschaftliche Fragestellungen
  • Bilanzsteuerliche und steuerliche Besonderheiten

Erscheinungstermin: November 2019

Beschreibung

Die Beratung von Handwerksbetrieben weist zahlreiche Besonderheiten auf. So bereitet die Bewertung von Vorratsvermögen und Umlaufvermögen, insbesondere von teilfertigen Arbeiten, in der Praxis häufig Schwierigkeiten.

Das Kompaktwissen behandelt die wesentlichen betriebswirtschaftlichen Fragen, wie Branchentrends, Betriebsarten, BWA, Kennzahlen und Finanzplanung.

Darüber hinaus wird auf die bilanzsteuerrechtlichen Besonderheiten, wie etwa Bewertung oder Rückstellungen, und auf die wesentlichen steuerrechtlichen Praxisprobleme, wie beispielsweise Umkehr der Steuerschuldnerschaft und Steuerabzug bei Bauleistungen, eingegangen.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 11/2019
Seitenzahl 64
Format pdf + epub
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis
Autor

Portraitbild der referierenden Person Michael Faraone

Michael Faraone

Steuerberater, Dipl. Betriebswirt (FH)

Der Autor ist als selbstständiger Steuerberater in Künzelsau tätig. Er berät Mandanten wie auch Steuerberater in betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen. Schwerpunkte seiner heutigen Tätigkeit bilden die Beratung von Handwerksbetrieben sowie von Produktionsunternehmen. Michael Faraone hält zu den vorgenannten Themen auch Fachvorträge.

