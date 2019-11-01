Die Beratung von Handwerksbetrieben weist zahlreiche Besonderheiten auf. So bereitet die Bewertung von Vorratsvermögen und Umlaufvermögen, insbesondere von teilfertigen Arbeiten, in der Praxis häufig Schwierigkeiten.

Das Kompaktwissen behandelt die wesentlichen betriebswirtschaftlichen Fragen, wie Branchentrends, Betriebsarten, BWA, Kennzahlen und Finanzplanung.