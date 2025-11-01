Beschäftigtenschutz im Gesundheitswesen
- Einhaltung arbeitsrechtlicher Schutzvorschriften
- Handlungsbedarf erkennen
- Vermeidung arbeitsrechtlicher Haftungsfälle
Erscheinungstermin: November 2025
Beschreibung
Der Sonderkündigungsschutz spielt im Arbeitsrecht eine zentrale Rolle. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und sonstige medizinische Institutionen sind Arbeitsumfelder, die sich durch das besondere Schutzbedürfnis ihrer Beschäftigten auszeichnen.
Unter Sonderkündigungsschutz versteht man gesetzlich normierte oder tarifvertraglich vereinbarte Kündigungsbeschränkungen, die über den allgemeinen Kündigungsschutz hinausgehen und bestimmten Arbeitnehmergruppen einen erhöhten Bestandsschutz gewähren.
Diese Schutzmechanismen dienen nicht nur dem Individualinteresse des Arbeitnehmers, sondern zugleich dem öffentlichen Interesse an der Integrität des Gesundheitssystems, sowie der Wahrung von Arbeitnehmerrechten im Allgemeinen und der Funktionsfähigkeit der betrieblichen Mitbestimmung.
Dieses Kompaktwissen bietet eine systematische Übersicht über die maßgeblichen gesetzlichen Regelungen, die einschlägige Rechtsprechung sowie die praxisrelevanten Besonderheiten des Sonderkündigungsschutzes im Gesundheitswesen.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
Autoren
Jörg Steinheimer
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht
Jörg Steinheimer berät in allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Er vertritt dabei v. a. Arbeitgeber und Führungskräfte. Weitere fachliche Schwerpunkte liegen im Wirtschaftsstrafrecht nebst Compliance und in der wirtschaftsrechtlichen Dauerberatung von mittelständischen Unternehmen. Der Autor schult ferner regelmäßig im Arbeitsrecht.
Saskia Koçak
Fachanwältin für Arbeitsrecht
Studium der Rechtswissenschaften in Erlangen mit anschließendem Referendariat in Nürnberg. Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 2013. Die Autorin ist spezialisiert auf das Rechtsgebiet Arbeitsrecht und betreut dort ausschließlich Arbeitgeber.
Details & Preise
Beschäftigtenschutz im Gesundheitswesen
Erscheinungstermin: November 2025