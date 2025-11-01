Art.-Nr. 35672 | Kompaktwissen

Beschäftigtenschutz im Gesundheitswesen

Rechtsgrundlagen, Rechtsprechung und Praxis des Sonderkündigungsschutzes
  • Einhaltung arbeitsrechtlicher Schutzvorschriften
  • Handlungsbedarf erkennen
  • Vermeidung arbeitsrechtlicher Haftungsfälle

Erscheinungstermin: November 2025

Beschreibung

Der Sonderkündigungsschutz spielt im Arbeitsrecht eine zentrale Rolle. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und sonstige medizinische Institutionen sind Arbeitsumfelder, die sich durch das besondere Schutzbedürfnis ihrer Beschäftigten auszeichnen.

 Unter Sonderkündigungsschutz versteht man gesetzlich normierte oder tarifvertraglich vereinbarte Kündigungsbeschränkungen, die über den allgemeinen Kündigungsschutz hinausgehen und bestimmten Arbeitnehmergruppen einen erhöhten Bestandsschutz gewähren.

Diese Schutzmechanismen dienen nicht nur dem Individualinteresse des Arbeitnehmers, sondern zugleich dem öffentlichen Interesse an der Integrität des Gesundheitssystems, sowie der Wahrung von Arbeitnehmerrechten im Allgemeinen und der Funktionsfähigkeit der betrieblichen Mitbestimmung.

 Dieses Kompaktwissen bietet eine systematische Übersicht über die maßgeblichen gesetzlichen Regelungen, die einschlägige Rechtsprechung sowie die praxisrelevanten Besonderheiten des Sonderkündigungsschutzes im Gesundheitswesen.

Erscheinungstermin 11/2025
Seitenzahl 60
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Autoren

Jörg Steinheimer

Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht

Jörg Steinheimer berät in allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Er vertritt dabei v. a. Arbeitgeber und Führungskräfte. Weitere fachliche Schwerpunkte liegen im Wirtschaftsstrafrecht nebst Compliance und in der wirtschaftsrechtlichen Dauerberatung von mittelständischen Unternehmen. Der Autor schult ferner regelmäßig im Arbeitsrecht.

Saskia Koçak

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Studium der Rechtswissenschaften in Erlangen mit anschließendem Referendariat in Nürnberg. Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 2013. Die Autorin ist spezialisiert auf das Rechtsgebiet Arbeitsrecht und betreut dort ausschließlich Arbeitgeber.

