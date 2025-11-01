Beschäftigtenschutz im Gesundheitswesen

Der Sonderkündigungsschutz spielt im Arbeitsrecht eine zentrale Rolle. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und sonstige medizinische Institutionen sind Arbeitsumfelder, die sich durch das besondere Schutzbedürfnis ihrer Beschäftigten auszeichnen.

Unter Sonderkündigungsschutz versteht man gesetzlich normierte oder tarifvertraglich vereinbarte Kündigungsbeschränkungen, die über den allgemeinen Kündigungsschutz hinausgehen und bestimmten Arbeitnehmergruppen einen erhöhten Bestandsschutz gewähren.