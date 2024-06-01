Art.-Nr. 35383 | Kompaktwissen

Beschlussfassung in der GmbH, 2. Auflage

Möglichkeiten der Beschlussfassung und ihre Voraussetzungen
  • Fehlervermeidung
  • Anfechtung und Nichtigkeit
  • Besonderheiten bei der Einmann GmbH

Erscheinungstermin: Juni 2024

Einmalig
15,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Für die Beschlussfassung in der GmbH bestehen neben der Gesellschafterversammlung in Präsenz weitere Möglichkeiten. Alternativ kommt eine Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren, wozu alle Gesellschafter ihre Zustimmung erteilen müssen, sowie auch eine Beschlussfassung per Telefon oder digital in Betracht.

Das Kompaktwissen informiert über die Voraussetzungen der einzelnen Varianten, hilft Fehler zu vermeiden, um der Gefahr nichtiger oder anfechtbarer Beschlüsse vorzubeugen, und zeigt die Besonderheiten der Beschlussfassung bei der Einmann-GmbH auf.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 06/2024
Seitenzahl 70
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen GmbH
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Autorin

Portraitbild der referierenden Person Claudia Ossola-Haring

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring

Diplom-Kaufmann

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.

Details & Preise

Art.-Nr. 35383 | Kompaktwissen

Beschlussfassung in der GmbH, 2. Auflage

Möglichkeiten der Beschlussfassung und ihre Voraussetzungen

Erscheinungstermin: Juni 2024

Einmalig
15,00 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 44040

Lieferservice Kompaktwissen GmbH (E-Books)
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort