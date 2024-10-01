Wenn es um die richtige steuerliche Behandlung von anschaffungsnahen Herstellungskosten bei Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden geht, ist es wichtig, den Überblick zu behalten, um steuerliche Nachteile zu vermeiden.

Steuerlich bestehen die nachfolgenden Möglichkeiten, die betreffenden Kosten steuermindernd geltend zu machen:

Sofortabzug als Betriebsausgaben oder Werbungskosten.

Zeitlich gestreckter Abzug als Gebäudeabschreibung über die Nutzungsdauer

Um den in der Regel erwünschen Sofortabzug zu erhalten, ist einiges zu beachten. Hierzu zählt, neben der gesetzlich geregelten 15 %-Grenze innerhalb der Dreijahresfrist nach Anschaffung des Gebäudes, auch die einschlägige ergangene Rechtsprechung.