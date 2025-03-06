Besteuerung von Kryptowährungen im Betriebsvermögen
- Auswirkungen von Kurssteigerungen in der Bilanz bzw. der Anlage EÜR
- Nutzung von Reportingtools
Erscheinungstermin: vsl. April 2026
Beschreibung
Kryptowährungen sind seit 2017 ein Dauerbrenner und stellen Unternehmen und Steuerberatungskanzleien vor unerwartete Herausforderungen. Mit BMF-Schreiben vom 06.03.2025 hat das Bundesfinanzministerium seine bisherigen Aussagen aus dem Jahr 2022 zur ertragssteuerlichen Behandlung von Kryptowährungen – insbesondere zu Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten – aktualisiert.
Diese Mandanten-Info-Broschüre richtet sich an potenzielle Anlegerinnen und Anleger und erläutert kompakt und verständlich, was beim Halten von Kryptowährungen im Betriebsvermögen zu beachten ist.
Behandelt werden unter anderem folgende aktuelle Fragen:
Welche Auswirkungen haben Kurssteigerungen in der Bilanz oder die Einnahmen-Überschuss-Rechnung?
Können durch den Erwerb von Kryptowährungen steuerliche Vorteile – insbesondere in der Anlage EÜR – erzielt werden?
Welche umsatzsteuerlichen Fallstricke sind zu beachten?
Ist Pool Mining umsatzsteuerfrei?
Welche Tools können bei der steuerlichen Erfassung unterstützen?
Vermitteln Sie Ihren Mandantinnen und Mandanten mit dieser Broschüre grundlegendes Hintergrundwissen zur Besteuerung von Kryptowährungen im Betriebsvermögen.
Autor
Matthias Steger
Steuerberater, Dipl. Kfm./Dipl. Finanzwirt (FH)
Als ehemaliger Betriebsprüfer bringt der Autor viele Jahre Praxiswissen aus dem Finanzamt in unser Kompaktwissen ein. Seit 2018 unterrichtet er Steuerfachkräfte zum Thema Krypto und Steuern und ist auch Autor eines entsprechenden Praxishandbuchs, was sogar von einigen Finanzgerichten zitiert wird. Er hat aktiv für die Bundesteuerberaterkammer, die Steuerberaterverbände und den Blockchainbundesverband an den Stellungsnahmen zum BMF Schreiben kritisch mitgewirkt und ist unter Kollegen als Experte anerkannt.
Details & Preise
