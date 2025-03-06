Besteuerung von Kryptowährungen im Privatvermögen
- Fehler bei Anlageentscheidungen im Vorfeld ausschließen
- Abgrenzung zu Gewerblichkeit
- Nutzung von Reportingtools
Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026
Beschreibung
Kryptowährungen sind seit 2017 ein Dauerbrenner, die jeden Anleger und die Steuerkanzlei vor Herausforderungen stellen kann, mit denen man nicht rechnet. Auf den ersten Blick kann man mit Reportingtools zu Kryptowährungen alles für die Steuererklärung "fehlerfrei" erstellen. Jedoch gibt es hier weiterhin zahlreiche Fragestellungen und auch Streitpunkte rund um das Thema „Kryptowährungen“. Zuletzt hat das BMF mit Schreiben vom 06.03.2025 das aus dem Jahr 2022 stammende BMF-Schreiben zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung von Kryptowerten aktualisiert. Neu eingefügt wurden insbesondere Aussagen zu Steuererklärungs-, Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten sowie zu zentralen und dezentralen Handelsplattformen, Transaktionsübersichten und Steuerreports.
Die Mandanten-Info-Broschüre greift dabei u. a, folgende Punkte auf und beantwortet diese anschaulich: fundierte steuerliche Würdigung von Transaktionen, Wechselspiel der Einkunftsarten, Abgrenzung zu Gewerblichkeit etc.
Die Broschüre schafft ein Problembewusstsein rund um das Thema Kryptowährungen, was Fehler bei Anlageentscheidungen im Vorfeld ausschließen kann. Sie finden dort Hinweise aus der Praxis für die Praxis auch zum Umgang mit Reportingtools und wie man Fehler bei der Selbstanzeige vermeiden kann.
Die Mandanten-Information vermittelt Ihren Mandantinnen und Mandanten erstes Hintergrundwissen zur Besteuerung von Kryptowährungen im Privatvermögen.
Musteranschreiben
Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden. Des Weiteren haben wir für Sie ein Musteranschreiben im Microsoft Word®-Format vorbereitet, das Sie sich hier herunterladen können.
Kurzinfo
Autor
Matthias Steger
Steuerberater, Dipl. Kfm./Dipl. Finanzwirt (FH)
Als ehemaliger Betriebsprüfer bringt der Autor viele Jahre Praxiswissen aus dem Finanzamt in unser Kompaktwissen ein. Seit 2018 unterrichtet er Steuerfachkräfte zum Thema Krypto und Steuern und ist auch Autor eines entsprechenden Praxishandbuchs, was sogar von einigen Finanzgerichten zitiert wird. Er hat aktiv für die Bundesteuerberaterkammer, die Steuerberaterverbände und den Blockchainbundesverband an den Stellungsnahmen zum BMF Schreiben kritisch mitgewirkt und ist unter Kollegen als Experte anerkannt.
