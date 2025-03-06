Besteuerung von Kryptowährungen im Privatvermögen

Kryptowährungen sind seit 2017 ein Dauerbrenner, die jeden Anleger und die Steuerkanzlei vor Herausforderungen stellen kann, mit denen man nicht rechnet. Auf den ersten Blick kann man mit Reportingtools zu Kryptowährungen alles für die Steuererklärung "fehlerfrei" erstellen. Jedoch gibt es hier weiterhin zahlreiche Fragestellungen und auch Streitpunkte rund um das Thema „Kryptowährungen“. Zuletzt hat das BMF mit Schreiben vom 06.03.2025 das aus dem Jahr 2022 stammende BMF-Schreiben zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung von Kryptowerten aktualisiert. Neu eingefügt wurden insbesondere Aussagen zu Steuererklärungs-, Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten sowie zu zentralen und dezentralen Handelsplattformen, Transaktionsübersichten und Steuerreports.

Die Mandanten-Info-Broschüre greift dabei u. a, folgende Punkte auf und beantwortet diese anschaulich: fundierte steuerliche Würdigung von Transaktionen, Wechselspiel der Einkunftsarten, Abgrenzung zu Gewerblichkeit etc.