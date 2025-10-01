Kryptowährungen in Steuer und Bilanz, 2. Auflage (E-Book)
- Besteuerung von Kryptowährungen
- Mit fundiertem Wissen Kryptomandate effizient bearbeiten
- Haftung vermeiden
Erscheinungstermin: Oktober 2025
Beschreibung
Kryptowährungen sind seit 2017 ein Dauerbrenner, die jedes Steuerbüro vor Herausforderungen stellen kann, mit denen man nicht rechnet.
Das Kompaktwissen gibt Antworten rund um die Besteuerung und den Umgang mit Kryptowährungen. Zuletzt hat das BMF mit dem Schreiben vom 06.03.2025 das aus dem Jahr 2022 stammende BMF-Schreiben zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung von Kryptowerten aktualisiert. Neu enthalten sind insbesondere Aussagen zu Steuererklärungs-, Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten sowie zu zentralen und dezentralen Handelsplattformen, Transaktionsübersichten und Steuerreports.
Das Kompaktwissen bietet fundierte Antworten zu zahlreichen aktuellen Fragestellungen:
Im Bereich Kryptowährungen im Betriebsvermögen z. B. zu
-
Welche Auswirkungen haben Kurssteigerungen in der Bilanz oder der Anlage EÜR?
-
Kann man durch Ankauf von Kryptowährungen Steuern sparen (insbesondere bei der Anlage EÜR)?
- Gibt es umsatzsteuerliche Problemfelder?
- Ist Pool Mining auch von der Umsatzsteuer befreit? Wie kann man die Transaktionen buchen und mit welchem Aufwand?
- Gibt es Tools dafür?
Im Bereich Kryptowährungen im Privatvermögen z. B. zu
- Fundierte steuerliche Würdigung von Transaktionen,
- Wechselspiel der Einkunftsarten,
- Abgrenzung zu Gewerblichkeit etc.
- Problembewusstsein, z. B. bei NFT (Non-Fungible Token), was Fehler bei Anlageentscheidungen im Vorfeld ausschließen kann.
Sie erhalten Hinweise aus der Praxis für die Praxis, auch zum Umgang mit Reportingtools und wie man Fehler bei der Selbstanzeige vermeiden kann.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Autor
Matthias Steger
Steuerberater, Dipl. Kfm./Dipl. Finanzwirt (FH)
Als ehemaliger Betriebsprüfer bringt der Autor viele Jahre Praxiswissen aus dem Finanzamt in unser Kompaktwissen ein. Seit 2018 unterrichtet er Steuerfachkräfte zum Thema Krypto und Steuern und ist auch Autor eines entsprechenden Praxishandbuchs, was sogar von einigen Finanzgerichten zitiert wird. Er hat aktiv für die Bundesteuerberaterkammer, die Steuerberaterverbände und den Blockchainbundesverband an den Stellungsnahmen zum BMF Schreiben kritisch mitgewirkt und ist unter Kollegen als Experte anerkannt.
