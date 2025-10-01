Kryptowährungen sind seit 2017 ein Dauerbrenner, die jedes Steuerbüro vor Herausforderungen stellen kann, mit denen man nicht rechnet.

Das Kompaktwissen gibt Antworten rund um die Besteuerung und den Umgang mit Kryptowährungen. Zuletzt hat das BMF mit dem Schreiben vom 06.03.2025 das aus dem Jahr 2022 stammende BMF-Schreiben zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung von Kryptowerten aktualisiert. Neu enthalten sind insbesondere Aussagen zu Steuererklärungs-, Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten sowie zu zentralen und dezentralen Handelsplattformen, Transaktionsübersichten und Steuerreports.

Das Kompaktwissen bietet fundierte Antworten zu zahlreichen aktuellen Fragestellungen:

Im Bereich Kryptowährungen im Betriebsvermögen z. B. zu