Die Mandanten-Info-Broschüre greift dabei u. a, folgende Punkte auf und beantwortet diese anschaulich: fundierte steuerliche Würdigung von Transaktionen, Wechselspiel der Einkunftsarten, Abgrenzung zu Gewerblichkeit etc.

Die Broschüre schafft ein Problembewusstsein rund um das Thema Kryptowährungen, was Fehler bei Anlageentscheidungen im Vorfeld ausschließen kann. Sie finden dort Hinweise aus der Praxis für die Praxis auch zum Umgang mit Reportingtools und wie man Fehler bei der Selbstanzeige vermeiden kann.

Die Mandanten-Information vermittelt Ihren Mandantinnen und Mandanten erstes Hintergrundwissen zur Besteuerung von Kryptowährungen im Privatvermögen.