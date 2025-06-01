Die krankheitsbedingten Fehlzeiten werden 2025 auf hohem Niveau liegen und in vielen Unternehmen zu erheblichen Produktionsausfällen führen. Nach aktuellen Studien entstehen der deutschen Wirtschaft dadurch jährliche Kosten in Höhe von 24 Mrd. Euro. Gesundheitsförderung ist daher nicht nur ein Thema für Großunternehmen, sondern auch für kleine und mittlere Unternehmen.

Die fortschreitende Digitalisierung und die Verlagerung von Tätigkeiten ins Home-Office lassen die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit zunehmend verschwimmen. Gleichzeitig führen steigende Anforderungen durch die Globalisierung, den demografischen Wandel und den zunehmenden Fachkräftemangel zu einer zusätzlichen Belastung der Beschäftigten und wirken sich auf deren Gesundheit aus.