Bilanzierung und Jahresabschluss: vertiefendes Wissen

Sie haben unser Seminar “Bilanzierung und Jahresabschluss: Grundlagen und Praxiswissen für Einsteiger” besucht und möchten die nächsten Schritte sicher gehen? Oder verfügen Sie bereits über Basiswissen im Jahresabschluss und wollen zukünftig komplexere Bilanzierungsfragen aus dem Tagesgeschäft klären?

In diesem eintägigen Aufbauseminar vertiefen Sie Ihr Wissen rund um den handelsrechtlichen Jahresabschluss. Außerdem lernen Sie die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsunterschiede zwischen Handels- und Steuerbilanz kennen und üben diese Sachverhalte an praxisnahen Fällen.

Nach dem Seminar wenden Sie die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften sowohl in der Handels- als auch in der Steuerbilanz sicher an. Ebenso kennen Sie die rechtsform-spezifischen Bilanzierungsunterschiede und erledigen Ihre Abschlussarbeiten jeglicher Rechtsform eigenständig und nachvollziehbar dokumentiert - mit mehr Sicherheit, Tempo und Qualität.