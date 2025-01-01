Art.-Nr. 77695 | Online-Seminar mit Übung

Bilanzierung und Jahresabschluss: vertiefendes Wissen

Eintägiges Aufbauseminar zu den Grundlagen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses
  • Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsunterschiede zwischen Handels- und Steuerbilanz sicher anwenden
  • Rechtsform-spezifische Unterschiede kennen und sicher anwenden
  • Steuerrückstellungen berechnen
Inhalte

Beschreibung

Sie haben unser Seminar “Bilanzierung und Jahresabschluss: Grundlagen und Praxiswissen für Einsteiger” besucht und möchten die nächsten Schritte sicher gehen? Oder verfügen Sie bereits über Basiswissen im Jahresabschluss und wollen zukünftig komplexere Bilanzierungsfragen aus dem Tagesgeschäft klären?

In diesem eintägigen Aufbauseminar vertiefen Sie Ihr Wissen rund um den handelsrechtlichen Jahresabschluss. Außerdem lernen Sie die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsunterschiede zwischen Handels- und Steuerbilanz kennen und üben diese Sachverhalte an praxisnahen Fällen.

Nach dem Seminar wenden Sie die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften sowohl in der Handels- als auch in der Steuerbilanz sicher an. Ebenso kennen Sie die rechtsform-spezifischen Bilanzierungsunterschiede und erledigen Ihre Abschlussarbeiten jeglicher Rechtsform eigenständig und nachvollziehbar dokumentiert - mit mehr Sicherheit, Tempo und Qualität.

Themen
  • Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz
  • Bewertungsunterschiede
  • Kapitalausweis bei Personengesellschaften
  • Davon-Vermerke
  • Verdeckte Gewinnausschüttung
  • Körperschaftsteuer/Gewerbesteuer
  • Anhang
Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter 
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Mitarbeitende in Steuerberatungskanzleien, die laufende Buchführungen sicher beherrschen und das Grundlagenseminar “Bilanzierung und Jahresabschluss: Grundlagen und Praxiswissen für Einsteiger” (Art.-Nr. 77556) besucht oder vergleichbare Kenntnisse haben.

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Tanja Wahler

Tanja Wahler

Steuerberaterin

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online-Seminar
Mi, 28.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mi, 18.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 07.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch.

