Bilanzierung und Jahresabschluss: vertiefendes Wissen
- Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsunterschiede zwischen Handels- und Steuerbilanz sicher anwenden
- Rechtsform-spezifische Unterschiede kennen und sicher anwenden
- Steuerrückstellungen berechnen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie haben unser Seminar “Bilanzierung und Jahresabschluss: Grundlagen und Praxiswissen für Einsteiger” besucht und möchten die nächsten Schritte sicher gehen? Oder verfügen Sie bereits über Basiswissen im Jahresabschluss und wollen zukünftig komplexere Bilanzierungsfragen aus dem Tagesgeschäft klären?
In diesem eintägigen Aufbauseminar vertiefen Sie Ihr Wissen rund um den handelsrechtlichen Jahresabschluss. Außerdem lernen Sie die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsunterschiede zwischen Handels- und Steuerbilanz kennen und üben diese Sachverhalte an praxisnahen Fällen.
Nach dem Seminar wenden Sie die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften sowohl in der Handels- als auch in der Steuerbilanz sicher an. Ebenso kennen Sie die rechtsform-spezifischen Bilanzierungsunterschiede und erledigen Ihre Abschlussarbeiten jeglicher Rechtsform eigenständig und nachvollziehbar dokumentiert - mit mehr Sicherheit, Tempo und Qualität.
Themen
- Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz
- Bewertungsunterschiede
- Kapitalausweis bei Personengesellschaften
- Davon-Vermerke
- Verdeckte Gewinnausschüttung
- Körperschaftsteuer/Gewerbesteuer
- Anhang
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Mitarbeitende in Steuerberatungskanzleien, die laufende Buchführungen sicher beherrschen und das Grundlagenseminar “Bilanzierung und Jahresabschluss: Grundlagen und Praxiswissen für Einsteiger” (Art.-Nr. 77556) besucht oder vergleichbare Kenntnisse haben.
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referentin
Tanja Wahler
Steuerberaterin
Termine
Hinweis
