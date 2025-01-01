Blockchain und Kryptowährungen

Haben Sie bereits Mandanten, die mit Fragen zur steuerlichen Behandlung von Kryptowährungen auf Sie zugekommen sind? Oder erwarten Sie in nächster Zeit entsprechende Anfragen? Eines ist klar, Kryptowährungen gewinnen immer stärker an Bedeutung – sowohl im betrieblichen als auch im privaten Umfeld. Lernen Sie jetzt, wie Sie Ihre Mandanten bei diesem Thema rechtssicher beraten können.

In unserem Online-Seminar erklärt Ihnen unser Referent Roland Elias zunächst die Begriffe und Grundlagen. Was bedeuten Blockchain und Kryptowährung, welche Kryptowährungen gibt es und welchen Chancen und Risiken sind mit digitalen Währungen verbunden?

Spekulationen, Staking, Mining – in diesem Seminar werden die Standardfälle zur Vorbereitung auf ein Mandantengespräch ausführlich vorgestellt. Darüber hinaus werden steuerliche Fragestellungen behandelt, wie zum Beispiel die steuerliche Behandlung von Gewinnen und Verlusten, Steuerfallen, Steuerhinterziehung und die Berücksichtigung von Kryptowährungen in der Steuererklärung. Auch Ihre Fragen zu diesem Thema beantworten wir gerne in diesem Online-Seminar.