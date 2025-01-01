Blockchain und Kryptowährungen - Grundlagen und steuerrechtliche Informationen für die Praxis
- Grundlagen, Chancen und Risiken von Blockchain und Kryptowährungen
- Vorbereitung auf ein Mandantengespräch zu Kryptowährungen
- Wichtige steuerliche Aspekte von Kryptowährungen
Haben Sie bereits Mandanten, die mit Fragen zur steuerlichen Behandlung von Kryptowährungen auf Sie zugekommen sind? Oder erwarten Sie in nächster Zeit entsprechende Anfragen? Eines ist klar, Kryptowährungen gewinnen immer stärker an Bedeutung – sowohl im betrieblichen als auch im privaten Umfeld. Lernen Sie jetzt, wie Sie Ihre Mandanten bei diesem Thema rechtssicher beraten können.
In unserem Online-Seminar erklärt Ihnen unser Referent Roland Elias zunächst die Begriffe und Grundlagen. Was bedeuten Blockchain und Kryptowährung, welche Kryptowährungen gibt es und welchen Chancen und Risiken sind mit digitalen Währungen verbunden?
Spekulationen, Staking, Mining – in diesem Seminar werden die Standardfälle zur Vorbereitung auf ein Mandantengespräch ausführlich vorgestellt. Darüber hinaus werden steuerliche Fragestellungen behandelt, wie zum Beispiel die steuerliche Behandlung von Gewinnen und Verlusten, Steuerfallen, Steuerhinterziehung und die Berücksichtigung von Kryptowährungen in der Steuererklärung. Auch Ihre Fragen zu diesem Thema beantworten wir gerne in diesem Online-Seminar.
Themen
-
Grundlagen
-
Was ist eine Blockchain?
-
Was ist eine Kryptowährung?
-
Welche Kryptowährungen gibt es? (z. B. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Binance, Tether, XRP, Dogecoin, Polkadot, USD Coin)
-
Chancen und Risiken von Kryptowährungen
-
-
Vorbereitungen auf ein Mandantengespräch
-
Standardfälle (Spekulation, Staking, Mining, Bezahlung, Lending, AirDrops, Forks)
-
Gewinnermittlung und steuerliche Behandlung
-
Verlustverrechnung
-
Steuerfallen und Mitwirkungspflicht
-
Steuerhinterziehung (Mixer, Debit-Karten, Haftungsrisiken)
-
Steuererklärung (Aufzeichnung und Eintragung)
-
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Roland Elias
Steuerberater (Steuerkanzlei Elias & Kollegen, Regensburg)
Roland Elias übernahm 2019 die Steuerkanzlei von seinem Vater und berät deutschlandweit Mandanten. Zu seinen Beratungsthemen zählen Kryptowährungen, Online-Unternehmen, Trader-GmbHs, Influencer und E-Sport. Er ist nicht nur als Steuerberater tätig, sondern gibt u. a. als Buchautor und in den sozialen Netzwerken wie YouTube und Instagram Tipps zu steuerlichen Themen. Zudem ist er als Gastautor und Speaker auf Steuerblogs und bei Seminaren aktiv.
