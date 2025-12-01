Datenschutz im Unternehmen - Mitarbeiterunterweisung 2026
- Grundlagen des Datenschutzes und die Bedeutung der Vertraulichkeit Bedrohungen erkennen und sicher reagieren: Phishing, Deep Fake & Co. Datenschutzempfehlungen für typische Herausforderungen im Büroalltag Compliance: Nachweis der Unterweisung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Datenschutz praxisnah erklärt: Erfahren Sie, wie Sie rechtmäßige Datenverarbeitung sicherstellen, Datenpannen meistern und Bedrohungen wie Phishing oder Deep Fake erkennen. Lernen Sie, was bei Videokonferenzen, Fotos im Büro oder Homeoffice zu beachten ist und wie Sie Datenschutzanfragen professionell handhaben – alles anhand konkreter Situationen aus der Praxis.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- Was ist bei der Vertraulichkeit zu beachten?
- Was sind die Grundsätze der Datenverarbeitung?
- Wann ist die Datenverarbeitung rechtmäßig?
- Was ist bei der Beauftragung eines Dienstleisters grundlegend zu beachten?
- Was hat Vertretung mit Datenschutz zu tun?
- Was ist in Videokonferenzen zu beachten?
- Maßnahmen bei Datenschutzverletzungen anhand von Praxisbeispielen
- Umgang mit Datenschutzanfragen der Betroffenen (Mandanten/Kunden, Mitarbeiter, externe Personen)
- Vorgehen bei Bedrohungen (Cyber-Angriffen):
- KI-gestützte Deep Fake-Angriffe
- Phishing-E-Mails
- Welche Maßnahmen helfen, um Betrugsmaschen zu begegnen?
- Wie reagiert man, wenn man auf einen Betrug hereingefallen ist?
Details
Teilnehmerkreis
Unternehmerinnen und Unternehmer
Mitarbeiter in Unternehmen
Public Sector
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Alexander Stinglwagner
Mitarbeiter der DATEV eG, Zertifizierter Datenschutzschutzbeauftragter (TÜV Süd), Wirtschaftsinformatiker (Bachelor of Science)
Allgemeine Informationen Lernvideo
