DATEV Anwalt classic - Modul 2 der Neuanwenderausbildung
- Textbearbeitung mit Microsoft Word
- Digitale Dokumentenablage
- Forderungskonto
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Lernvideo lernen Sie verschiedene Grundfunktionen von DATEV Anwalt classic kennen, um diese effizient im Kanzleialltag einzusetzen. Wir zeigen Ihnen die Textbearbeitung mit Microsoft Word, die digitale Dokumentenablage sowie das Forderungskonto.
Die Ausbildung für Neuanwender ist in mehrere Module unterteilt. Sie können diese Module je nach Kenntnisstand und Interesse einzeln bestellen. Für eine umfassende Information empfehlen wir Ihnen alle Module der Neuanwenderausbildung DATEV Anwalt classic.
Themen
Textbearbeitung mit Microsoft Word
Digitale Dokumentenablage
Forderungskonto - vom Anforderungsschreiben bis zur Zwangsvollstreckung
Details
Teilnehmerkreis
- Neuanwender von DATEV Anwalt classic
- Neue Mitarbeiter in der Kanzlei
Fachliche Voraussetzungen
- Keine speziellen DATEV-Programmkenntnisse erforderlich
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Christian Weiß
Rechtsanwalt, Kanzlei Weiß Regensburg
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.