DATEV DMS - Einstiegsberatung online

Sie planen die Einführung eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS), um die Abläufe in Ihrer Kanzlei papierärmer zu gestalten? In der Beratung entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen das optimale Vorgehen zur Einführung von DATEV DMS. Dabei erhalten Sie im Vorfeld einen Überblick über die bevorstehenden Aktivitäten und zu erwartenden Kosten. Wir prüfen die erforderliche technische Ausstattung Ihrer Kanzlei und besprechen die vorhandenen papiergebundenen Prozesse, damit wir diese in der Software optimal für Ihre Kanzlei umsetzen können. Für ein effizientes Ablegen und Suchen von Dokumenten erarbeiten wir ein individuelles Ablage-Regelwerk, das Ihnen hilft, Dokumente schneller und einheitlich zu archivieren.

DATEV DMS – Produktinformationen

Mit Hilfe von DATEV DMS organisieren Sie alle in der Kanzlei anfallenden Dokumente und beschleunigen Ihre Geschäftsprozesse. Als wirksames Workflow-Instrument unterstützt es sie außerdem optimal bei der Dokumentenbearbeitung

Prozessunterstützende Elemente, wie z. B. Kenntnisnahme-Workflow und digitales Bearbeiten und Weiterleiten

Automatische Benachrichtigung beim Eintreffen neuer Dokumente

Erfassungskomfort durch automatische Vorbelegung von Dokumenteninhalten

Zeitersparnis bei der Suche durch OCR-unterstützte Volltextrecherche über den gesamten Dokumentenbestand

Permanenter Zugriff auf alle archivierten Dokumente von jedem Arbeitsplatz

Transparenz über Dokumentenstatus und Zuständigkeiten

Schnelle Auskunftsfähigkeit bei Mandantenanfragen

Hinweis: Nach der Installation und Aktivierung von DATEV DMS gibt es keine Möglichkeit, den Funktionsumfang von DATEV DMS auf Dokumentenablage bzw. Dokumentenablage mit Revisionssicherheit zurückzustellen.Alle Inhalte der Einstiegsberatung können sowohl online als auch vor Ort durchgeführt und frei kombiniert werden.

Beratungsziel

Erarbeitung eines Projektplans zur Einführung von DATEV DMS mit definierter Aufgabenverteilung und zu erwartenden Projektkosten.

Bei Interesse an dieser Leistung hilft Ihnen auch Ihr Kundenverantwortlicher oder Ihre DATEV-Niederlassung gerne weiter.