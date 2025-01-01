DATEV Logo-Paket plus
DATEV Design-Service Logo Plus ist das umfassende Corporate-Design-Paket für Bestandskanzleien, die ihren Markenauftritt auf professionellem Niveau weiterentwickeln oder neu positionieren möchten – inkl. Dokumentenvorlagen und Kanzleibindemappe.
Inhalte
Beschreibung
Leistungen
- jeweils 3 Logo-Entwürfe
- Einbindung des finalen Logos in Visitenkarte, Brieferst- und Brieffolgeblatt
- 2 Korrekturrunden basierend auf Ihren Favoriten
- druckfertige PDF-Dateien für Visitenkarten und Briefpapier
- erweiterter Styleguide (Farben, Schriften, Farb-Codes, Logo in S/W und Graustufen)
- Dokumentenvorlagen für DATEV Eigenorganisation und Microsoft Word
- Design Ihrer Kanzleibindemappe
- alle finalen Daten in CMYK und RGB
Ablauf
Sie buchen Ihr kostenloses Erstgespräch über Terminland. Nach dem Beratungstermin folgt das Design-Briefing mit unserem Design-Team, in dem Markenwerte, Zielwirkung und Anforderungen definiert werden. Anschließend entwickeln wir die Entwürfe und Sie wählen Ihren Favoriten aus. Nach 2 Korrekturrunden finalisieren wir alle Daten, erstellen die Vorlagen und senden Ihnen sämtliche finalen Deliverables zur direkten Nutzung in Kanzlei-Kommunikation, Print und digitalen Anwendungen.