DATEV Logo-Paket plus

DATEV Design-Service Logo Plus ist das umfassende Corporate-Design-Paket für Bestandskanzleien, die ihren Markenauftritt auf professionellem Niveau weiterentwickeln oder neu positionieren möchten – inkl. Dokumentenvorlagen und Kanzleibindemappe.

Kostenloses Infogespräch

Inhalte

Beschreibung

Leistungen
  • jeweils 3 Logo-Entwürfe
  • Einbindung des finalen Logos in Visitenkarte, Brieferst- und Brieffolgeblatt
  • 2 Korrekturrunden basierend auf Ihren Favoriten
  • druckfertige PDF-Dateien für Visitenkarten und Briefpapier
  • erweiterter Styleguide (Farben, Schriften, Farb-Codes, Logo in S/W und Graustufen)
  • Dokumentenvorlagen für DATEV Eigenorganisation und Microsoft Word
  • Design Ihrer Kanzleibindemappe
  • alle finalen Daten in CMYK und RGB
Ablauf

Sie buchen Ihr kostenloses Erstgespräch über Terminland. Nach dem Beratungstermin folgt das Design-Briefing mit unserem Design-Team, in dem Markenwerte, Zielwirkung und Anforderungen definiert werden. Anschließend entwickeln wir die Entwürfe und Sie wählen Ihren Favoriten aus. Nach 2 Korrekturrunden finalisieren wir alle Daten, erstellen die Vorlagen und senden Ihnen sämtliche finalen Deliverables zur direkten Nutzung in Kanzlei-Kommunikation, Print und digitalen Anwendungen.

Kundenstimme

_Der DATEV Design-Service betreute mich in meiner Gründungsphase von Anfang an rundum gut: Logo, Homepage und Design in einem Paket und für mich als Gründer auch noch erschwinglich. Besonders gut gefallen hat mir, dass Logo und Kanzleiauftritt auf meine Branche und Persönlichkeit ausgerichtet wurden._

Maximilian Büttner
Steuerberater
Büttner Steuerberatung