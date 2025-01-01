Art.-Nr. 74406 |
DATEV Website-Paket plus

  • maximale Flexibilität für viele Inhalte und Services
  • ideal für Bestandskanzleien mit erweitertem Leistungsportfolio
  • der komplette digitale Markenauftritt für Ihre Kanzlei
Inhalte

Beschreibung

DATEV Design-Service Website Plus eignet sich für Kanzleien, die ihren digitalen Auftritt umfangreich, zielführend und serviceorientiert gestalten möchten. Die Struktur umfasst sechs bis neun Seiten – z. B. Start, Kanzlei, Leistungsübersicht, Mandanten, Kontakt PLUS weitere individuelle Themen wie DATEV MyMarketing, E-Recruiting, Mandanten-Login oder Online-Buchungskalender.

Leistungen
  • Design-Briefing und visuelle Abstimmung auf Ihr Kanzleidesign
  • Aufbau einer Seitenstruktur mit 6–9 Seiten
  • Einpflegen von Bildern und Texten (Inhalte bereitgestellt durch die Kanzlei)
  • Optimierung für drei gängige Bildschirmgrößen
  • SEO-Grundoptimierung und Einrichtung der Cookie-Richtlinien
  • Anlage von Datenschutz- und Impressumsseite (Inhalte bereitgestellt durch die Kanzlei)
  • Berücksichtigung der Barrierefreiheits-Vorgaben
Ablauf

Nach Ihrer Terminbuchung über Terminland führen wir ein kostenloses Beratungsgespräch und ein ausführliches Design-Briefing. Danach wird die Seitenarchitektur festgelegt und die von Ihnen gestellten Inhalte in die Website integriert. Im Anschluss erfolgt das Design-Finetuning für die unterschiedlichen Geräteansichten, die technische Basisoptimierung und die finale Abstimmung. Danach ist Ihr digitaler Kanzleiauftritt bereit für den Live-Start – komplett, professionell und nach innen wie außen konsistent.

Kundenstimme

_Der DATEV Design-Service betreute mich in meiner Gründungsphase von Anfang an rundum gut: Logo, Homepage und Design in einem Paket und für mich als Gründer auch noch erschwinglich. Besonders gut gefallen hat mir, dass Logo und Kanzleiauftritt auf meine Branche und Persönlichkeit ausgerichtet wurden._

Maximilian Büttner
Steuerberater
Büttner Steuerberatung