DATEV Mandanten-Fernbetreuung

Für den Einsatz der Mandanten-Fernbetreuung benötigen Sie die Anwendungen MFB_Berater.exe und MFB_Kunde.exe , die Sie unter go.datev.de/mfb

downloaden und sofort nutzen können. Beim Start des Beraterprogramms "MFB_Berater.exe" müssen Sie lediglich den Hinweis auf die kostenlose Nutzung bestätigen.

Es ist keine Bestellung erforderlich, die Anwendung kann direkt gestartet werden unter go.datev.de/mfb