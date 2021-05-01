Der Nießbrauch an einem GmbH-Geschäftsanteil kann eine interessante Gestaltungsmöglichkeit sein. Es muss jedoch in jedem Einzelfall genau geprüft werden, welche Gestaltungsmöglichkeiten in Betracht kommen und welche Vor- und Nachteile sie jeweils bringen. Dies gilt insbesondere für Nießbrauchsgestaltungen, da bei ihnen viele Fragen zivil- und steuerrechtlicher Art noch nicht abschließend geklärt sind.