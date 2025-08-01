Der One-Stop-Shop (E-Book)
- Funktionsweise von OSS und IOSS
- Voraussetzungen für die Nutzung der Verfahren
- Aktuelle Anwendungsbeispiele und Hinweise
Erscheinungstermin: August 2025
Beschreibung
Der grenzüberschreitende Onlinehandel innerhalb der Europäischen Union boomt – und mit ihm die Komplexität des Umsatzsteuerrechts. Seit dem 1. Juli 2021 sehen sich Unternehmen, die innergemeinschaftliche Fernverkäufe oder Importe aus Drittländern durchführen, mit neuen umsatzsteuerlichen Herausforderungen konfrontiert.
Zur Entlastung wurden das One-Stop-Shop Verfahren (OSS) und das Import-One-Stop-Shop-Verfahren (IOSS) eingeführt. Mithilfe dieser Sonderregelungen kann die Umsatzsteuer zentral im Ansässigkeitsstaat gemeldet werden – unabhängig davon, in wie vielen EU-Ländern geliefert wird. Dadurch wird die Notwenigkeit mehrfacher umsatzsteuerlicher Registrierungen reduziert und die Meldepflichten werden erheblich vereinfacht.
Mit dieser Mandanten-Info-Broschüre informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten über die besonderen Verfahren OSS und IOSS, die Voraussetzungen für die Nutzung sowie die damit verbundenen materiell-rechtlichen Anforderungen.
Zahlreiche praxisnahe Fallbeispiele veranschaulichen die Regelungen und helfen Unternehmern, ihre umsatzsteuerlichen Pflichten im E-Commerce rechtssicher zu erfüllen.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von Mandanten-Info comfort
Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Michael Langer
Diplom-Finanzwirt Bundesfinanzministerium
Michael Langer, geb. 1954, ist Diplom-Finanzwirt. Er ist seit 1980 in der Steuerabteilung des Bundesministeriums der Finanzen (Bereich: Umsatzsteuerharmonisierung in der EU) tätig und seit 1999 Referent in einem der für nationales Umsatzsteuerrecht zuständigen Referate. Seine Schwerpunkte hier sind Ausfuhrlieferungen, innergemeinschaftlicher Waren- und Dienstleistungsverkehr, Leistungsort und das Besteuerungsverfahren. Er ist Autor bzw. Koautor zahlreicher Bücher und Aufsätze zum Umsatzsteuerrecht, z. B. „Umsatzsteuer im Binnenmarkt“, „Die ‚neue‘ 6. EG-Richtlinie zur Harmonisierung der Umsatzsteuern“. Zudem ist Michael Langer Mitherausgeber und Autor des Umsatzsteuer-Kommentars Reiß/ Kraeusel/ Langer, der Umsatzsteuer-Handausgabe sowie Autor zur Umsatzsteuer bei weiteren Kommentaren.
Details & Preise
Der One-Stop-Shop (E-Book)
Erscheinungstermin: August 2025