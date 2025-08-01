Der grenzüberschreitende Onlinehandel innerhalb der Europäischen Union boomt – und mit ihm die Komplexität des Umsatzsteuerrechts. Seit dem 1. Juli 2021 sehen sich Unternehmen, die innergemeinschaftliche Fernverkäufe oder Importe aus Drittländern durchführen, mit neuen umsatzsteuerlichen Herausforderungen konfrontiert.

Zur Entlastung wurden das One-Stop-Shop Verfahren (OSS) und das Import-One-Stop-Shop-Verfahren (IOSS) eingeführt. Mithilfe dieser Sonderregelungen kann die Umsatzsteuer zentral im Ansässigkeitsstaat gemeldet werden – unabhängig davon, in wie vielen EU-Ländern geliefert wird. Dadurch wird die Notwenigkeit mehrfacher umsatzsteuerlicher Registrierungen reduziert und die Meldepflichten werden erheblich vereinfacht.