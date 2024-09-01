Die Beratung der GmbH aus haftungsrechtlicher Sicht, 2. Auflage (E-Book)
- Struktur der Beraterhaftung
- Haftungsrisiken im Gründungsstadium der GmbH
- Haftungsrisiken bei Gesellschafterstreitigkeiten und -versammlungen
- Haftungsrisiken in der Krise der GmbH
Erscheinungstermin: September 2024
Beschreibung
Im Zusammenhang mit der (steuerlichen) Beratung der GmbH stellen sich regelmäßig auch gesellschaftsrechtliche Fragen. Oft greifen daher kleine und mittelständische Unternehmen auch für die Klärung gesellschaftsrechtlicher Fragen auf ihre Steuerberaterinnen und Steuerberater zurück, da sie sich mit ihnen ohnehin in regelmäßigem Austausch befinden.
Das mag beispielsweise Fragen der Sozialversicherungspflicht von Geschäftsführern und deren Dienstverträgen, Kapitalerhöhungen, die Vorbereitung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen oder auch den Ausschluss von Gesellschaftern aus der GmbH betreffen.
Hinsichtlich der aktuell erfolgenden Aufarbeitung der Corona-Pandemie stehen Haftungsfragen rund um die Themen Insolvenzantragspflicht und Gewährung von Corona-Soforthilfen im Vordergrund.
Für die Berater ergeben sich in der rechtlichen Beratung teilweise erhebliche Haftungsrisiken – nicht nur in zivilrechtlicher, sondern letztlich auch in strafrechtlicher Hinsicht. Das gilt nicht nur im Gründungsstadium oder bei Gesellschafterstreitigkeiten, sondern insbesondere auch dann, wenn die GmbH in eine wirtschaftliche Krise gerät.
Das Kompaktwissen setzt in diesen Bereichen einen Schwerpunkt. Es macht Sie zum einen auf typische Fehlerquellen in der GmbH-Beratung aufmerksam, gleichsam erhalten Sie praktische Hinweise, die dazu dienen sollen, die Haftung präventiv zu vermeiden. Aber auch zum generellen Verständnis und der schnellen Orientierung zeigt es die rechtlichen Grundlagen der relevanten Haftungsnormen auf.
Autorin
Ina Jähne
Frau Ina Jähne Partnerin der Kanzlei Jähne Günther Rechtsanwälte PartGmbB in Hannover und seit vielen Jahren als Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht und Fachanwältin für Arbeitsrecht tätig. Sie ist zudem schwerpunktmäßig im Berufsrecht tätig. Frau Jähne ist Mitglied in der Satzungsversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer. Sie ist Autorin verschiedener Beiträge zum Arbeits-, Gesellschafts- und Berufsrecht und in diesen Bereichen bundesweit als Dozentin [tätig.Au](https://xn--ttig-loa.Au)ßerdem ist sie Lehrbeauftragte der Fresenius Fachhochschule im Handels- und Gesellschaftsrecht.
Erscheinungstermin: September 2024