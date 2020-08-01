Die Gesellschafterversammlung, 2. Auflage

GmbH-Gesellschafter und Geschäftsführer stehen aufgrund der COVID-19-Pandemie vor der Herausforderung, ihre Unternehmen sicher durch die Krise zu führen. Gerade in diesem Zusammenhang muss sichergestellt sein, dass Entscheidungen und Beschlüsse der Gesellschafter gefasst werden können. Ist eine Versammlung der Gesellschafter nicht möglich, müssen diese auf andere Konzepte zurückgreifen.