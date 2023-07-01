Die Liquidation der GmbH & UG, 4. Auflage
- Ablauf der Liquidation mit Checkliste
- Rechnungslegung und Besteuerung in der Liquidation
- Nachtrags- und Notliquidation
Erscheinungstermin: Juli 2023
Beschreibung
Die Beendigung einer GmbH spielt im Wirtschaftsleben eine nicht zu unterschätzende Rolle. Entgegen einer landläufigen Meinung wird das Ende einer GmbH im Regelfall nicht durch Insolvenz, sondern durch Liquidation herbeigeführt.
Die Kompaktwissen-Ausgabe stellt die wesentlichen Schritte der ordnungsgemäßen Liquidation einer GmbH und Unternehmergesellschaft dar.
Neben dem gesellschaftsrechtlichen Ablauf werden die Liquidationsrechnungslegung sowie die Besteuerung auf der Gesellschaftsebene behandelt.
Die aktualisierte Auflage berücksichtigt die neuesten Entscheidungen und gesetzlichen Änderungen.
Info & Leseprobe
Autoren
Walter Hippel
Rechtsanwalt
Rechtsanwalt Walter Hippel war von 2001 bis 2003 als Redakteur der Neuen Juristischen Wochenschrift (NJW) u. a. verantwortlich für die Bereiche Bank- und Kapitalmarktrecht beim Verlag C.H. Beck in Frankfurt. Er ist Partner der Collegium Dr. Schneider Hippel Gerhardt Rechtsanwälte Partnerschaft und betreut dort das Insolvenz-, Gesellschafts- und Bankrecht. Ferner war Herr Hippel bereits mehrfach als Not- bzw. Nachtragsliquidator tätig. Herr Hippel hat u. a. an den bei der DATEV eG erschienenen Büchern „Die englische Limited in der Beratungspraxis“ und „Die Testamentsvollstreckung durch den Steuerberater“ mitgewirkt sowie diverse Beiträge im DATEV-Magazin veröffentlicht.
Helmut Wiegärtner
Steuerberater
Helmut Wiegärtner, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, ist seit 1998 Partner der Kanzlei Wiegärtner und Kollegen Steuerberater Wirtschaftsprüfer Rechtsbeistand. Er berät insbesondere mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Rechtsformen. Seit 2001 ist Herr Wiegärtner u.a. als Prüfer für Qualitätskontrolle bei der Wirtschaftsprüferkammer Berlin registriert. Seine Kanzlei ist seit vielen Jahren Systempartner der DATEV eG.
Andrea Britting
Andrea Britting, Steuerberaterin, ist gleichfalls Partnerin und Geschäftsführerinder Wiegärtner & Partner GmbB. Zu ihren Tätigkeitsschwerpunkten zählendie laufende und gestaltende Steuerberatung von Privatpersonen sowiekleinen und mittelständischen Unternehmen. Darüber hinaus berät sie beiUnternehmensnachfolge, Abwicklung bzw. Liquidation von Unternehmensowie Erbschaften und Schenkungen.
Details & Preise
Die Liquidation der GmbH & UG, 4. Auflage
Erscheinungstermin: Juli 2023