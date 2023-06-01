Die Beendigung einer GmbH spielt im Wirtschaftsleben eine nicht zu unterschätzende Rolle. Entgegen einer landläufigen Meinung wird das Ende einer GmbH im Regelfall nicht durch Insolvenz, sondern durch Liquidation herbeigeführt.

Die Kompaktwissen-Ausgabe stellt die wesentlichen Schritte der ordnungsgemäßen Liquidation einer GmbH und Unternehmergesellschaft dar.