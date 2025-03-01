Ab dem 01.01.2025 tritt eine bedeutende Änderung zur Kleinunternehmerregelung in Kraft, die von der Europäischen Union mit der Richtlinie RL (EU) 2020/285 beschlossen wurde und mit dem Jahressteuergesetz 2024 in nationales Recht umgesetzt wird.

Neu ist, dass nun auch eine grenzüberschreitende Anwendung der Kleinunternehmerregelung möglich ist. In Deutschland ansässige Unternehmen können nun auch in anderen Mitgliedstaaten der EU unter bestimmten Voraussetzungen ihre Umsätze nach der jeweils dort geltenden Kleinunternehmerregelung behandeln. Ebenso können Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten unter bestimmten Voraussetzungen im Inland ihre Umsätze der nationalen Kleinunternehmerregelung unterwerfen.