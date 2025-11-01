Die wichtigsten Buchungssätze für Baubetriebe
- Ordnungsgemäße Buchführung
- Einnahmen und Ausgaben von Baubetrieben
Erscheinungstermin: November 2025
Beschreibung
Nicht nur der Fiskus fordert eine ordnungsgemäße Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben sowie eine ordentliche Buchführung. Auch die wirtschaftliche Unternehmensführung und deren Nachweis gegenüber Banken zum Zweck der Kreditvergabe erfordern umfassendes Wissen im kaufmännischen Bereich.
Das Kompaktwissen enthält eine Übersicht der wichtigsten Buchungssätze im Bauhaupt- und -nebengewerbe. Die Autorin konzentriert sich dabei auf Branchenvorfälle, die v. a. für Baubetriebe rechtlich und demzufolge auch buchungstechnisch typisch sind.
Ein Schwerpunkt liegt auf Abschlags- und Anzahlungen, die in der Baubranche anders gehandhabt werden. Weitere wichtige Themen sind Anlagen im Bau (ARAP und PRAP), latente Steuern und Rückstellungen für notwendige Garantieübernahmen.
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
