Die wichtigsten Buchungssätze für Baubetriebe

Nicht nur der Fiskus fordert eine ordnungsgemäße Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben sowie eine ordentliche Buchführung. Auch die wirtschaftliche Unternehmensführung und deren Nachweis gegenüber Banken zum Zweck der Kreditvergabe erfordern umfassendes Wissen im kaufmännischen Bereich.

Das Kompaktwissen enthält eine Übersicht der wichtigsten Buchungssätze im Bauhaupt- und -nebengewerbe. Die Autorin konzentriert sich dabei auf Branchenvorfälle, die v. a. für Baubetriebe rechtlich und demzufolge auch buchungstechnisch typisch sind.