Art.-Nr. 12962 | Kompaktwissen

Die wichtigsten Buchungssätze für Baubetriebe (E-Book)

Typische Branchenvorfälle im Baugewerbe
  • Ordnungsgemäße Buchführung
  • Einnahmen und Ausgaben von Baubetrieben

Erscheinungstermin: November 2025

Einmalig
13,50 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Nicht nur der Fiskus fordert eine ordnungsgemäße Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben sowie eine ordentliche Buchführung. Auch die wirtschaftliche Unternehmensführung und deren Nachweis gegenüber Banken zum Zweck der Kreditvergabe erfordern umfassendes Wissen im kaufmännischen Bereich.

Das Kompaktwissen enthält eine Übersicht der wichtigsten Buchungssätze im Bauhaupt- und -nebengewerbe. Die Autorin konzentriert sich dabei auf Branchenvorfälle, die v. a. für Baubetriebe rechtlich und demzufolge auch buchungstechnisch typisch sind.

Ein Schwerpunkt liegt auf Abschlags- und Anzahlungen, die in der Baubranche anders gehandhabt werden. Weitere wichtige Themen sind Anlagen im Bau (ARAP und PRAP), latente Steuern und Rückstellungen für notwendige Garantieübernahmen.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 11/2025
Seitenzahl 80
Format pdf + epub
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Baugewerbe,Dieser Artikel ist noch nicht verfügbar
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autorin

Portraitbild der referierenden Person Claudia Ossola-Haring

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring

Diplom-Kaufmann

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.

Details & Preise

Art.-Nr. 12962 | Kompaktwissen

Die wichtigsten Buchungssätze für Baubetriebe (E-Book)

Typische Branchenvorfälle im Baugewerbe

Erscheinungstermin: November 2025

Einmalig
13,50 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12607

Umsatzsteuer im Baugewerbe, 2. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12534

Vertragsgestaltung am Bau (E-Book)
-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 12743

Bau Tarifverträge + Arbeitsrecht 2024/2025 (E-Book)
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 44075

Lieferservice Kompaktwissen Baugewerbe (E-Books)