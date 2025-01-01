Art.-Nr. 79293 |
Ganztagsberatung vor Ort
Kurzberatung online

E-Commerce für Unternehmen: Beratung online - Kurzberatung

In dieser Online-Kurzberatung helfen wir Ihnen beim Einstieg in den Online-Handel und beraten Sie zu den vielfältigen Facetten der E-Commerce-Prozesse.
  • Aktuelle Fallanalyse und Ableitung von Lösungsmaßnahmen
  • Erstellung eines Weiterbildungsplans für den Wissensaufbau im E-Commerce
  • Hilfestellung im Online-Handel

Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online: Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht aller Einzelthemen inkl. voraussichtlicher Dauer der jeweiligen Leistungen.

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Kurzberatung online
Dauer Je nach Inhalt / gewünschten Umfang ca. 1-3 Std.

Inhalte

Beschreibung

Wir unterstützen Sie und Ihr Unternehmen in der Online-Kurzberatung bei Ihrer konrekten Anfrage zum Online-Handel, analysieren den Fall und entwickeln gemeinsam einen Lösungsansatz. Zusätzlich beraten wir Sie zu den vielfältigen Seminar- und Beratungsangeboten und erarbeiten für Ihre aktuelle Situation die passenden Angebote.

Im Zusammenhang mit der Verbuchung von E-Commerce-Sachverhalten bzw. der Anbindung an das DATEV Rechnungswesen ergeben sich Fragestellungen, die wir in der Kurzberatung gemeinsam aufnehmen, um Ihnen im Anschluss weitere Lösungsmöglichkeiten anbieten zu können.

  • Welche verschiedenen Systeme sind aktuell im Einsatz (Online-Shop, Warenwirtschaft, Marktplätze)?

  • Wie können Daten zwischen diesen Systemen und der Finanzbuchhaltung ausgetauscht werden?

  • Gibt es gesetzliche Sachverhalte, die im konkreten Fall berücksichtigt werden müssen?

  • Welche weiteren Maßnahmen müssen für eine optimale Anbindung an die DATEV Finanzbuchführung berücksichtigt werden?

Themen

Mögliche Beratungsthemen

  • Anforderungsklärung und Ableitung weiterer Maßnahmen:

    • Aufnahme und Bewertung der individuellen Anforderungen zur Anbindung des E-Commerce-Systems an die Finanzubuchhaltung

    • Bestandsaufnahme der eingesetzten Software und Schnittstellen

    • Erstellung eines Folgeangebots, z. B. im Rahmen einer mehrtägigen Beratung zur Anbindung des E-Commerce-Systems

  • Hilfestellung zur selbstständigen Umsetzung:

    • Aufnahme des aktuellen Falls

    • Empfehlung und Ableitung der Umsetzungsschritte, um die E-Commerce-Buchhaltung selbst anzubinden

    • Besprechung weiterer möglicher Software-Partner zur Implentierung

  • Wissensaufbau im E-Commerce Bereich:

    • Analyse Ihres aktuellen Wissensstands im Online-Handel

    • Ableitung von konkreten Schulungsmaßnahmen und Beratungstagen

  • Review-Termin eines bestehenden E-Commerce-Systems

Details

Teilnehmerkreis

  • Unternehmen/(Online-)Händler und Systembetreuer (Shop, Warenwirtschaft)

  • Prozessverantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen

Preise

