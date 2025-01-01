E-Commerce für Unternehmen: Beratung online - Kurzberatung
- Aktuelle Fallanalyse und Ableitung von Lösungsmaßnahmen
- Erstellung eines Weiterbildungsplans für den Wissensaufbau im E-Commerce
- Hilfestellung im Online-Handel
Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online: Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht aller Einzelthemen inkl. voraussichtlicher Dauer der jeweiligen Leistungen.
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wir unterstützen Sie und Ihr Unternehmen in der Online-Kurzberatung bei Ihrer konrekten Anfrage zum Online-Handel, analysieren den Fall und entwickeln gemeinsam einen Lösungsansatz. Zusätzlich beraten wir Sie zu den vielfältigen Seminar- und Beratungsangeboten und erarbeiten für Ihre aktuelle Situation die passenden Angebote.
Im Zusammenhang mit der Verbuchung von E-Commerce-Sachverhalten bzw. der Anbindung an das DATEV Rechnungswesen ergeben sich Fragestellungen, die wir in der Kurzberatung gemeinsam aufnehmen, um Ihnen im Anschluss weitere Lösungsmöglichkeiten anbieten zu können.
-
Welche verschiedenen Systeme sind aktuell im Einsatz (Online-Shop, Warenwirtschaft, Marktplätze)?
-
Wie können Daten zwischen diesen Systemen und der Finanzbuchhaltung ausgetauscht werden?
-
Gibt es gesetzliche Sachverhalte, die im konkreten Fall berücksichtigt werden müssen?
-
Welche weiteren Maßnahmen müssen für eine optimale Anbindung an die DATEV Finanzbuchführung berücksichtigt werden?
Themen
Mögliche Beratungsthemen
-
Anforderungsklärung und Ableitung weiterer Maßnahmen:
-
Aufnahme und Bewertung der individuellen Anforderungen zur Anbindung des E-Commerce-Systems an die Finanzubuchhaltung
-
Bestandsaufnahme der eingesetzten Software und Schnittstellen
-
Erstellung eines Folgeangebots, z. B. im Rahmen einer mehrtägigen Beratung zur Anbindung des E-Commerce-Systems
-
-
Hilfestellung zur selbstständigen Umsetzung:
-
Aufnahme des aktuellen Falls
-
Empfehlung und Ableitung der Umsetzungsschritte, um die E-Commerce-Buchhaltung selbst anzubinden
-
Besprechung weiterer möglicher Software-Partner zur Implentierung
-
-
Wissensaufbau im E-Commerce Bereich:
-
Analyse Ihres aktuellen Wissensstands im Online-Handel
-
Ableitung von konkreten Schulungsmaßnahmen und Beratungstagen
-
-
Review-Termin eines bestehenden E-Commerce-Systems
Details
Teilnehmerkreis
-
Unternehmen/(Online-)Händler und Systembetreuer (Shop, Warenwirtschaft)
-
Prozessverantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen
Preise
E-Commerce für Unternehmen: Beratung online - Kurzberatung
Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online: Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht aller Einzelthemen inkl. voraussichtlicher Dauer der jeweiligen Leistungen.