E-Commerce für Unternehmen: Beratung online - Kurzberatung

Wir unterstützen Sie und Ihr Unternehmen in der Online-Kurzberatung bei Ihrer konrekten Anfrage zum Online-Handel, analysieren den Fall und entwickeln gemeinsam einen Lösungsansatz. Zusätzlich beraten wir Sie zu den vielfältigen Seminar- und Beratungsangeboten und erarbeiten für Ihre aktuelle Situation die passenden Angebote.

Im Zusammenhang mit der Verbuchung von E-Commerce-Sachverhalten bzw. der Anbindung an das DATEV Rechnungswesen ergeben sich Fragestellungen, die wir in der Kurzberatung gemeinsam aufnehmen, um Ihnen im Anschluss weitere Lösungsmöglichkeiten anbieten zu können.