Effektiv arbeiten mit der Lösung zu Vermietung und Verpachtung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Verbessertes Arbeiten mit der Funktion für Vermietung und Verpachtung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Einfaches Anlegen von Mietobjekten als Kostenstelle
- Reibungsloses Übertragen von Werten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen in die Anlage(n) V der Programme ESt und GuE
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Lernvideo widmen wir uns dem praxisorientierten Umgang mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gemäß § 21 EStG. Mit dem Fokus auf die Funktion zu Vermietung und Verpachtung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen zeigen wir Ihnen, wie Sie einen durchgängigen Arbeitsprozess von der Datenerfassung bis zur Übergabe an die Steuerprogramme – Einnahmen und Werbungskosten für Mietobjekte im Privatvermögen – gestalten können.
Neben der Einrichtung der Lösung zu Vermietung und Verpachtung erläutern wir, wie Sie Mietobjekte als Kostenstellen definieren und welche neuen Konten im Kontenrahmen berücksichtig werden sollten. Ebenso zeigen wir die neue Abschreibungsart 86 für Erhaltungsaufwendungen gemäß § 82b EStDV.
Des weiteren zeigen wir Ihnen, wie Sie die Werte aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen problemlos für die Anlage(n) in ESt und GuE bereitstellen. Damit erhalten Sie einen praxisnahen Einblick, der Ihnen eine effiziente Handhabung in Ihrem beruflichen Alltag ermöglicht.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- Erklärungen zur Anwendung der DATEV-Lösung Vermietung und Verpachtung
- Effiziente Einrichtung der Lösung durch Neuanlage oder Jahresübernahme
- Management von Mietobjekten – Anlage als Kostenstellen
- Strukturierte Kostenstellenhierarchie – Vorbereitung für die Anlage(n) V
- Der Kontenrahmen und dessen Bedeutung für die neue DATEV-Lösung Vermietung und Verpachtung
- Neue Abschreibungsart 86 – praxisnahe Darstellung für „Erhaltungsaufwendungen nach § 82b EStDV“
- Programmverbindung leicht gemacht – aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen in die Anlage(n) V der Steuerprogramme ESt und GuE
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender
Anwenderinnen und Anwender
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Bernd Schmidt
Mitarbeiter der DATEV eG
Steuerfachangestellter
Hinweis
Allgemeine Informationen
Lernvideo
Ab wann können Sie das Video ansehen?
Wenn Sie sich während des Bestellprozesses mit Ihrer SmartCard authentifizieren, wird Ihnen der Link für das Lernvideo angezeigt und Sie können es unmittelbar nach Abschluss der Bestellung in der DATEV Lernplattform online aufrufen. Wenn das Lernvideo noch nicht zur Verfügung steht, können Sie es vorbestellen und erhalten – sobald es verfügbar ist – eine gesonderte Benachrichtigung sowie Ihren Zugangslink.
Wo werden die Lernvideos verwaltet?
Ihre gebuchten DATEV Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer Lernplattform online unter: www.datev.de/leon
Der Zugang zur Plattform ist geschützt. Die Anmeldung ist möglich mit:
• DATEV SmartCard
• DATEV SmartLogin
• DATEV-Benutzerkonto
Für die orts- und zeitunabhängige Nutzung der Lernvideos empfehlen wir die Anmeldung mit dem DATEV-Benutzerkonto.
Was ist ein Lernvideo
Ein Lernvideo ist ein professionell produziertes und didaktisch aufbereitetes Video, mit dem Sie fachliche Themen im Selbstlernformat erarbeiten. Das Video steht 24 Monate zur eigenständigen Weiterbildung in der DATEV Lernplattform online bereit und kann jederzeit wiederholt werden.
Aktualität der Lernvideos
Die Lernvideos werden regelmäßig auf Aktualität geprüft. Sie sind inhaltlich auf dem aktuellen Stand. Die dargestellten Inhalte sind auch für zukünftige Programmversionen anwendbar.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo (Dok.-Nr. 0903126)
Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)