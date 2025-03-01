Energieeffizientes Bauen und Sanieren
- Übersicht der Förderprogramme
- Schritt für Schritt zur Förderung
Erscheinungstermin: März 2025
Beschreibung
In Deutschland verbrauchen Gebäude gemäß Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz etwa 35 Prozent der gesamten Energie. In den letzten Jahren wurden daher verschiedene gesetzliche Vorgaben mit spezifischen Rahmenbedingungen eingeführt, um den Energiebedarf von Neubauten und sanierten Altbauten zu reduzieren. Das Gebäudeenergiegesetz ist ein Beispiel dafür. Es legt energetische Anforderungen für Neubauten und Sanierungen fest, regelt die Erstellung und Nutzung von Energieausweisen und setzt Standards für den Einsatz erneuerbarer Energien in der Wärmeversorgung von Gebäuden.
Die Umsetzung dieser Anforderungen ist allerdings oft mit erheblichen finanziellen Aufwendungen verbunden. Daher wurden verschiedene Förderprogramme eingeführt, um Bauherren wie Eigentümer von Wohneigentum aber auch Unternehmer, und Sanierungswillige zu entlasten. Insbesondere seit Anfang 2023 ist die Förderlandschaft aufgrund mehrmaliger Anpassungen von Gesetzentwürfen und den damit einhergehenden Änderungen der entsprechenden Förderungen immer undurchsichtiger und komplexer geworden.
Allerdings spielen Fördermittel mittlerweile eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung von Projekten im Bereich energieeffizientes Bauen und Sanieren. Bei vielen Sanierungswilligen und Bauherren werden Fördermittel als ein Baustein in der Finanzierung fest mit eingeplant und entscheiden somit auch über den Erfolg eines Vorhabens. Deshalb ist es wichtig, die Systematik, die hinter den verschiedenen Förderprogrammen steckt, zu kennen und eventuelle Fallstricke, die zu einer Ablehnung der Förderung führen könnten, zu vermeiden.
Dieses Mandanten-Info bietet Ihren Mandantinnen und Mandanten einen Überblick über die aktuellen Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und die „Förderlandschaft“ hierzu.
Autor
Andreas Steinberger
Bankkaufmann, Sparkassenbetriebswirt, Zertifizierter Fördermittelberater (VÖB)®
Andreas Steinberger ist derzeit als Unternehmensberater bei der ECOVIS Unternehmensberatung GmbH beschäftigt. Zuvor war er im Bankenwesen tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Begleitung von Unternehmen bei Sanierungs- und Restrukturierungsprozessen sowie bei der Planung und Umsetzung von Investitionen. Darüber hinaus ist er Ansprechpartner für Fragen im Bereich Fördermittel.
