Das Erbbaurecht erlebt derzeit eine bemerkenswerte Renaissance. Obwohl es früher als gängiges Modell – häufig als Erbpacht bezeichnet – weit verbreitet war, trat es in den vergangenen Jahren eher in den Hintergrund. Angesichts stark steigender Grundstücks - und Baukosten gewinnt es wieder an Bedeutung – sowohl für Unternehmen, die wirtschaftlich bauen möchten, als auch für Privatpersonen, die ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen wollen.

Doch was genau ist das Erbbaurecht?

Seit über 100 Jahren ermöglicht es die Trennung von Grundstücks- und Gebäudeeigentum. Der Grundstückseigentümer (Erbbaurechtsgeber) überlässt dem Erbbaurechtsnehmer – etwa einem Unternehmen oder einer Privatperson - das Recht, das Grundstück auf seinem Grundstück zu errichten und zu nutzen. Dieses Nutzungsrecht wird rechtssicher im Grundbuch eingetragen. Der Erbbaurechtsnehmer wird dadurch Eigentümer des Gebäudes, nicht jedoch des Grundstücks.

Vorteile für Unternehmen