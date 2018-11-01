EU-Datenschutz-Grundverordnung

Das Bundesdatenschutzgesetz hat auf Basis einer europäischen Richtlinie die letzten Jahrzehnte unser deutsches Datenschutzrecht geregelt. Mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist seit Mai 2018 ein neues Regelwerk in Kraft getreten, welches den Umgang mit den Rechten und Freiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer Daten und die Möglichkeiten der Datenverarbeitung gestaltet.

Das hohe Datenschutzniveau, das seither mit dem BDSG gesetzlich verankert ist, wird mit der Grundverordnung nochmals angehoben, einheitlich für alle Mitgliedsländer der Europäischen Union. Die Rechte der betroffenen Personen sollen gestärkt und präziser festgelegt werden. Die Verpflichtungen der datenverarbeitenden Unternehmen und Einrichtungen sollen mit diesem Ziel weiter verschärft werden.