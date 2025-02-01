Wesentliche Aufbewahrungspflichten und -fristen für Unternehmen
- Verkürzung der Aufbewahrungsfristen durch das Vierte Bürokratieentlastungsgesetz
- Sanktionen bei Verstoß gegen die Aufbewahrungspflicht
- Datenschutzkonformes Löschen personenbezogener Daten
Erscheinungstermin: Februar 2025
Beschreibung
Die Aufbewahrungspflicht ist Teil der steuerlichen und handelsrechtlichen Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht. Durch das Vierte Bürokratieentlastungsgesetz sollen die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen verkürzt werden.
Eine Vielzahl von gesetzlichen Aufbewahrungsfristen schreibt vor, wie lange personenbezogene Daten gespeichert werden müssen. Dabei handelt es sich i.d.R. um Mindestfristen, nur selten um Maximalfristen. So enthalten § 147 AO und § 257 HGB sechs - bzw. zehnjährige Aufbewahrungsfristen.
Aber Vorsicht: Die Daten der Finanzbuchführung nach zehn Jahren (also z. B. von 2014) zu löschen, führt dazu, dass die Richtigkeit der Bilanz, die frühestens 2015 erstellt worden ist, nicht mehr nachgewiesen werden kann. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen sind daher auch keine Löschfristen. Löschfristen müssen in einem Löschkonzept dokumentiert und begründet werden. Auch deshalb, weil andernfalls der Nachweis datenschutzkonform gelöscht zu haben, nicht gelingt, weil die Daten gelöscht wurden.
Eine Schwierigkeit besteht darin, festzustellen, welche Aufbewahrungsfristen gelten, wann sie beginnen (teilweise von zukünftigen Ereignissen abhängig z. B. bei der betrieblichen Altersvorsorge) und welche Löschfristen sich daraus ableiten lassen.
Die Mandanten-Info-Broschüre gibt Ihren Mandantinnen und Mandanten einen Überblick zu den Aufbewahrungspflichten und weist darauf hin, dass das Löschen von personenbezogenen Daten nur dann datenschutzkonform gelingt, wenn ein detailliertes Löschkonzept dokumentiert ist, das zumindest die wichtigsten gesetzlichen Aufbewahrungsfristen enthält.
Autor
Stefan Ladig
Mitarbeiter der DATEV eG, Datenschutz & IT-Sicherheit
Stefan Ladig ist Diplomwirtschaftsjurist (FH), zertifizierter Datenschutzbeauftragter und Spezialist zum Thema Löschkonzepte für DATEV-Mitglieder und deren Mandanten. Er gehört seit 2018 zu den externen Datenschutzbeauftragten der DATEV eG und betreut Kanzleien und deren Mandanten zum Thema Datenschutz.
