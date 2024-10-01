Art.-Nr. 35947 | Kompaktwissen

Fallstricke bei der Beurteilung umsatzsteuerlicher Sachverhalte

Fehlerquellen bei der Umsatzsteuer erkennen und vermeiden
  • Die häufigsten Fehlerquellen bei umsatzsteuerlichen Sachverhalten
  • Folgen und Korrekturmöglichkeiten von Fehlern
  • Vermeidungsstrategien

Erscheinungstermin: Oktober 2024

Beschreibung

Trotz intensiver Kenntnisse des Umsatzsteuerrechts lassen sich Fehler nicht immer vermeiden. Im Hinblick auf die Umsatzsteuer können sie allerdings fatale Folgen nach sich ziehen. Die Ursachen der Fehler sind so vielfältig wie die Fehler selbst - sei es Unwissenheit oder fehlende Sorgfalt bei der Erstellung der Unterlagen. Mitunter entstehen aber auch Schäden, weil ein Mandant oder eine Mandantin unwissentlich in einen Umsatzsteuer-Betrug verwickelt wird – mit gravierenden Folgen für sein bzw. ihr Unternehmen.

Oft hilft es bereits, die möglichen Fehler zu erkennen, um diese zu vermeiden und Schäden abwenden zu können. Mitunter ist es hilfreich, mögliche Fehler bzw. Fehlerquellen im Rahmen eines Tax-Compliance-Management-Systems zu priorisieren und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter dahingehend zu sensibilisieren und zu kontrollieren.

Dieses Kompaktwissen zeigt die häufigsten Fehler auf, die die Finanzverwaltung im Rahmen von Betriebsprüfungen feststellt. Die Hintergründe und gesetzlichen Anforderungen werden erläutert, da die meisten Fehler bei einer entsprechenden Organisation und Sorgfalt vermeidbar sind. Außerdem werden die Möglichkeiten der Berichtigung bereits unterlaufener Fehler aufgezeigt, sodass im Einzelfall noch gerettet werden kann, was zu retten ist.

Erscheinungstermin 10/2024
Seitenzahl 107
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis
Autorin

Kerstin Gromadka

Dipl. Finanzwirtin (FH)

Kerstin Gromadka ist Diplom-Finanzwirtin und absolvierte ihr Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Derzeit ist sie im Ministerium für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt im Bereich Umsatzsteuer tätig.

