Gewinnausschüttungen in der GmbH, 2. Auflage (E-Book)
- Gewinnausschüttungen richtig einordnen und deklarieren
- Abgrenzung Gewinnausschüttungen – Auszahlung von (Kapital-)Rücklagen
- Ausschüttungssperre
Erscheinungstermin: August 2022
Nicht erst seit die Abgeltungsteuer auf dem verfassungsrechtlichen Prüfstand steht, ist die richtige Behandlung von Kapitaleinkünften in der Beratungspraxis zunehmend wichtiger. Steuerberaterinnen und Steuerberater müssen sich mittlerweile bei einer Vielzahl von Veranlagungsfällen mit Fragen zu Kapitaleinkünften befassen: Angefangen von der "richtigen" Einordnung zu den Einkunftsarten über disquotale Ausschüttungen bis hin zu verdeckten Gewinnausschüttungen.
Das Kompaktwissen gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Änderungen und Fragen im Bereich der Steuererklärung zu Einkünften aus Kapitalvermögen. Erleichtern Sie sich durch die Lektüre unseres Kompaktwissens die Jahresabschlussarbeiten bei Kapitalgesellschaften.
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
